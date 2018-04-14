ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ອະດີດຫົວໜ້າອົງການສັນຕິ
ບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ ວ່າ ເປັນ “ຄົນບໍ່ຊື່ສັດທີ່ໜ້າລັງ
ກຽດ” ແລະກ່າວວ່າ ໄດ້ເປັນ “ກຽດອັນສູງ” ສຳລັບທ່ານ ທີ່ໄດ້ປົດ ທ່ານໂຄມີ ອອກ
ຈາກໜ້າທີ່.
ການໂຈມຕີໝິ່ນປະໝາດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານໂຄມີພວມ
ພົວພັນ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ປື້ມຂອງທ່ານ ທີ່ມີຊື່ວ່າ A Higher Royalty:
Truth, Lies, and Leadership, ຊຶ່ງມີກຳນົດ ຈະນຳອອກຈຳ ໜ່າຍ ໃນອາທິດ
ໜ້ານີ້.
ປື້ມທີ່ຂຽນຂຶ້ນຈາກຄວາມຊົງຈຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເບິ່ງເລິກເຂົ້າໄປໃນ
ຄວາມສຳພັນທີ່ມີບັນຫາຂອງທ່ານໂຄມີກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົດທ່ານ
ອອກຈາກໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ທີ່ທ່ານໂຄມີ ກ່າວຫາວ່າ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນ ຄວາມເປັນອິດ
ສະຫຼະຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວຢູ່ໃນການຂໍ້ຄວາມ ລົງທາງທວິດເຕີວ່າ “ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ
ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນຜູ້ປ່ອຍຂ່າວ ແລະຕົວະ. ເກືອບວ່າທຸກໆຄົນໃນວໍຊິງຕັນໄດ້
ຄຶດວ່າ ທ່ານຄວນຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ ຍ້ອນໄດ້ເຮັດວຽກບໍ່ດີ ຈົນເທົ່າທ່ານ ໃນ
ຄວາມຈິງແລ້ວ ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່. ທ່ານໄດ້ປ່ອຍຂ່າວ ຂໍ້ມູນລັບ ຊຶ່ງທ່ານ
ຄວນຖືກດຳເນີນຄະດີ. ທ່ານໄດ້ຕົວະລັດຖະສະພາ ພາຍໃຕ້ການສາບານໂຕ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ທ່ານເປັນຄົນອ່ອນແອ ແລະບໍ່ຊື່ສັດໜ້າ
ລັງກຽດ ຜູ້ທີ່ເວລາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫົວໜ້າອົງການສັນຕິບານກາງທີ່ຂີ້ຮ້າຍ.
ການຮັບມືກັບຄະດີ ທ່ານຮີລແລຣີ ຄລິນຕັນ ທີ່ສໍ້ໂກງ ແລະເຫດການອ້ອມແອ້ມນັ້ນ
ຈະຖືກບັນທຶກວ່າເຮັດວຽກທີ່ຂີ້ຮ້າຍສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ມັນເປັນກຽດອັນສູງ ທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ປົດທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ ອອກຈາກໜ້າທີ່ີ.”
ຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການປຸກລະດົມອອນລາຍນ໌
ໂດຍບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ເພື່ອທຳລາຍທ່ານໂຄມີ.
ອົງການຂ່າວ Fox News ລາຍງານວ່າ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຂອງພັກຣີພັບ
ບລິກັນໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາໄດ້ເລີ້ມສາງເວັບໄຊໃໝ່ Lyin’Comey.comຊຶ່ງໄດ້
ນໍາເອົາຄໍາເວົ້າຂອງບຸກຄົນສຳຄັນໆ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຕໍາໜິອະດີດຫົວໜ້າ
ອົງການເອັຟບີໄອນັ້ນມາລົງໃຫ້ຄົນອ່ານ. ພັກຣີພັບບລິກັນວາງແຜນກວດກາເບິ່ງປື້ມ
ຂອງທ່ານໂຄມີໃນຈຸດສຳຄັນໆ ແລະໃຊ້ເວັບໄຊ ເພື່ອ “ຕອບໂຕ້ຢ່າວ່ອງໄວ” ເພື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳເວົ້າ “ທີ່ມີຄວາມຜິດພາດໃດໆ" ຫຼື “ຄວາມເວົ້າທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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