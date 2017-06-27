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ຫ້ອງການງົບປະມານຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກໃດ ຫຼື CBO ກ່າວວ່າ
ຊາວອາເມ ຣິກັນທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 22 ລ້ານຄົນໃນທົດສະວັດ
ໜ້າ ພາຍໃຕ້ຮ່າງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງສະພາສູງທີ່ຈະມາໃຊ້ແທນ
ປະກັນໄພສຸຂພາບລາຄາຍ່ອມເຍົາ.
ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະແມ່ນ 1 ລ້ານຄົນ ໜ້ອຍກວ່າການຄາດຄະເນຂອງຫ້ອງການ
CBO ພາຍໃຕ້ຮ່າງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງສະພາຕ່ຳ ທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງ
ເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງລື່ນກັນພຽງໜ້ອຍດຽວໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ຫ້ອງການ CBO
ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງຈະຫລຸດການຂາດດຸນງົບ
ປະມານ 321 ພັນລ້ານໂດລາ ພາຍໃນປີ 2026 ສົມທຽບໃສ່ 119 ພັນລ້ານໂດລາ
ຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະພາຕ່ຳ.
ການຄາດຄະເນສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍທັງສອງ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນກະວ່າຄ່າ
ປະກັນໄພສຸຂະພາບຈະເພີ້ມຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງປີທຳອິດ ແຕ່ຈະຫລຸດລົງໃນປີ 2020
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນຈະເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອເປັນການສົມທົບ.
ຜູ້ນຳພັກ Democrats ໃນສະພາສູງ ທ່ານ Chuck Schumer ກ່າວວ່າ ໂຕເລກຂອງ
ຫ້ອງການ CBO ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງ ກໍຮ້າຍແຮງປານໆ
ກັນກັບຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາຕ່ຳ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຄວນທີ່ສະຫລາດທີ່ຈະອ່ານຄືກັນກັບປ້າຍ
ສັ່ງໃຫ້ຢຸດຂະໜາດໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖອຍຄືນຈາກເສັ້ນທາງນີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນ
ອັນຕະລາຍສຳລັບປະເທດຊາດ ສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນຊົນຊັ້ນກາງ ແລະສຳລັບ
ພັກເຂົາເຈົ້າ.”
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຕ້ອງຕິຫ້ອງການ CBO ນັ້ນວ່າ ເຄີຍມີປະຫວັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມາແລ້ວ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜົນກະທົບຂອງກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ. ນອກນັ້ນ ມັນຍັງໄດ້ເນັ້ນ
ຢ້ຳວ່າປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະຍົກເລີກ ແລະນຳໃຊ້
ກົດໝາຍໃໝ່ແທນກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາຍ່ອມເຍົາຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນ
ໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ObamaCare ໂດຍເວົ້າວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ
ຫຍັງແກ່ຊາວອາເມຣິກັນມາດົນນານແລ້ວ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຫລາຍໆຄົນໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ຈະບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ໃນການດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ
ປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງສະພາສູງ ທີ່ພັກໄດ້ສະເໜີໄປນັ້ນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍ
ດັ່ງກ່າວຈະປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຊຶ່ງພັກຣີພັບບລີກັນກຳສູງສ່ວນຫຼາຍແຕ່ພຽງ
52 ຕໍ່ 48 ເທົ່ານັ້ນ.
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