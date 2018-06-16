ປ. ທຣໍາ ຍັງຖີ້ມໂທດ ໃສ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ຕໍ່ ການແບ່ງແຍກຄອບຄົວ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຍັງສືບຕໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະຖິ້ມໂທດໃສ່
ພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງທາງການເມືອງ ໃນການເອົາບາດກ້າວ ເພື່ອແຍກພວກ
ເດັກນ້ອຍອອກຈາກພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວຖືກຈັບ ເວລາ ຂ້າມຊາຍແດນ
ເມັກຊິໂກແບບຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມລົງທາງທວິດເຕີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃນການເຮັດ
ໃຫ້ຄອບຄົວແຕກແຍກກັນ ໃສ່ການຮັບຜ່ານ “ກົດໝາຍທີ່ໂຫດຮ້າຍ” ຂອງ ພັກເດໂມ
ແຄຣັດ.
ພັກຣີພັບບລິກັນທີກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນທັງສອງສະພາຄືສະພາຕໍ່າແລະສະພາສູງ
ແລະກໍບໍ່ມີກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຫ້ແຍກພໍ່ແມ່ແລະເດັກນ້ອຍ. ແຕ່ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍ
ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາຕ່າງຫາກ. ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ລັດ
ຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສສັນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ນະໂຍບາຍ “ບໍ່ມີການ
ຜ່ອນຜັນເດັດຂາດ” ສຳລັບພວກທີ່ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດແບບຜິດກົດ
ໝາຍ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງປະທານາທິບໍດີມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດຂອງອັນທີ່ຮ້ອງ
ວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍແບບປະນິປະນອມ ຂອງສະພາຕໍ່ກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງໄດ້ຮົ່ວໄຫຼ
ອອກໄປໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮູ້.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຂຽນຂຶ້ນໂດຍປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານພອລ ຣາຍອັນ ກ່າວວ່າພວກ
ເດັກນ້ອຍທີ່ຂ້າມຊາຍແດນມາກັບພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າ ສາມາດໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕໃຫ້ກັບ
ຄືນໄປຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໃນເມື່ອວ່າພວກຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ພາກັນຂ້າມ ຊາຍແດນແບບ
ຜິດກົດໝາຍ ຈະຖືກກ່າວຫາໃນການກະທຳຄວາມຜິດ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຈະນຳ
ເອົາຄອບຄົວທັງໝົດເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຄຸກນຳກັນ.
ທ່ານຣາຍອັນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການແບ່ງແຍກຄອບ
ຄົວພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ.
ທ່ານຣາຍອັນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ມັນຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຢູ່ໃນຮ່າງກົດ
ໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ. ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຊາຍແດນ ກັບການແຍກຈາກພໍ່ແມ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ພວກເດັກນ້ອຍກໍເພາະວ່າ ເປັນການຕັດສິນຂອງສານ. ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ຮ່າງກົດໝາຍແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.”
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງຈະໃຫ້ຖານະທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສຳລັບພວກຊາວໜຸ່ມ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາສະຫະລັດ ໃນເວລາເປັນເດັກນ້ອຍ. ຫຼາຍຄົນພາກັນເປັນຜູ້ຮ້ອງ
ຂໍໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະສານ ທີ່ເອີ້ນວ່າ DACA ຊຶ່ງເປັນນະໂຍ
ບາຍ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖານະທີ່ຖືກຕ້ອງແລະອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດພ້ອມກັບການ
ຕໍ່ອາຍຸໃນທຸກໆຫົກປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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