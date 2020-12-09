ປ. ທຣໍາ ແລະ ທ.ໄບເດັນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະມີຢາວັກຊິນໄວ້ສັກໃຫ້ ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ຢ່າງວ່ອງໄວ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ຈະເປັນປະທານາທິບໍ
ດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່, ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງກັນ 160 ກິໂລ ແມັດ ແລະມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານການເມືອງທີ່ໄກກັນກວ່ານັ້ນ, ໄດ້ ພາກັນຈັດພິທີຂຶ້ນພ້ອມໆກັນ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ສຸມໃສ່ການຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ທ່ານ ທຣໍາ, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງທໍານຽບຂາວ ໄດ້ເຊັນດໍາລັດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວ
ອາເມຣິກາໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ “ເປັນບູລິ
ມະສິດສູງທີນຶ່ງ” ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດ
ໄດ້ແນວໃດ.
"ພາຍໃຕ້ດໍາລັດດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະບໍລິການປະຊາຊົນ
ຖືກສັ່ງໃຫ້ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແກ່ຊາວ
ອາເມຣິກັນ", ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມແຕ່ຢ່າງໃດ.
ກ່ອນທີ່ຈະເຊັນເອກະສານດັ່ງກ່າວທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ໂອ້ລົມກັບສະມາຊິກຂອງທີມ
ງານແຈກຢາຍວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ມີຄວາມໄວຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະຄະນະ
ສະເພາະກິດດ້ານໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ແຜນການ ສຳ ລັບສັກຢາປ້ອງກັນ
ພະຍາດໃຫ້ມວນຊົນ.
ທ່ານ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ“ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ຕິດໄວຣັສ
ນີ້ “ຄວນຈະຫລຸດລົງປານຈະຫລວດຕົກ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ນີ້ແມ່ນສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນ
ນຶ່ງທີ່ວິເສດສຸດຂອງຢາໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່.”
ສ່ວນຢູ່ໂຮງລະຄອນແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງວິລມີງຕັນ, ລັດເດລາແວນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນ ແມ່ນ
ມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີທີ່ໜ້ອຍກວ່າ ໃນເວລາທີ່ຕົວເລກກໍລະນີຄົນເປັນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-
19 ແລະການເຂົ້າໂຮງໝໍຂອງຄົນເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເຖິງ ຂັ້ນທໍາລາຍສະຖິຕິໃນ
ສະຫະລັດ.
“ໃນຖານະເປັນປະເທດນຶ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບໂຣກລະບາດນີ້ມາດົນໂພດ
ແລ້ວ, ພວກເຮົາມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກມຶນໄປໝົດຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກທີ່ມັນສ້າງໃຫ້ພວກເຮົາ”, ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນ ປະທານາທິບໍດີທີ່
ຖືກເລືອກໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ແນະນຳຕົວທີມງານດ້ານການແພດຂອງທ່ານ. ທ່ານກ່າວຕໍ່
ໄປວ່າ “ພວກເຮົາຢຸດເຊົາການທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້. ພວກເຮົາ
ບໍ່ມີຄວາມໄວ້ໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນໄດ້, ຢຸດການຮູ້ ສຶກວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບເອົາ
ຄວາມຕາຍ, ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມໂສກເສົ້ານັ້ນ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະມີຢາວັກຊີນ 100 ລ້ານອັນໄວ້ສັກໃຫ້ຄົນພາຍໃນ
100 ວັນທຳອິດທີ່ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານເລີ້ມເຮັດວຽກນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນຈະບໍ່
ພຽງພໍໃນການກຳຈັດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າ "ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນການລະບາດ
ຂອງພະຍາດນີ້ໄດ້."
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