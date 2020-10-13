ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ຕອບໂຕ້ກັນ ຢູ່ທີ່ບ່ອນແຂ່ງຂັນ ໃນລັດຕ່າງໆ

ໂດຍເຫຼືອອີກສາມອາທິດ ກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງລັດຈຳນວນນຶ່ງທີ່ອາດຈະເອນເອນໄປເບື້ອງໃດເບື້ອງນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນຄາດໝາຍທີ່ຈະພິຈາລະນາເບິ່ງ ຖ້າວ່າອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະສາມາດກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະໄໝທີສອງ. ອັນນັ້ນໄດ້ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງຝ່່າຍຄູ່ແຂ່ງ ຢູ່ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ໂອຮາຍໂອ ແລະເພັນຊີລເວເນຍ ໃນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງສັບປະດາທີ່ສຳຄັນຍິ່ງນີ້.
“ກຸ່ມຊົນຊັ້ນການເມືອງທີ່ສໍ້ໂກງ ແມ່ນກໍາລັງສິ້ນຫວັງທີ່ຈະເອົາອໍານາດຂອງພວກເຂົາຄືນມາໄດ້ ດ້ວຍວິທີໃດກໍຕາມທີ່ຈຳເປັນ” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ໃນເມືອງແຊນຟອດ ລັດຟລໍຣິດາ. ທ່ານກ່າວໄປອີກວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ຢືນຂວາງທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານໄບເດັນວ່າ ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງ “ພວກຫົວຮຸນແຮງໂລກາພິວັດ” ແລະໄດ້ມອບການຄຸ້ມຄອງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃຫ້ແກ່ “ພວກສັງຄົມນິຍົມ ພວກນິຍົມລັດທິມາກຊິດ ແລະພວກນິຍົມຊ້າຍຈັດ.”
ມັນເປັນການໂຮມຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍຮັກສາປິ່ນປົວຍ້ອນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ອັນເປັນພະຍາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
“ໝົດທຸກຄົນກໍຈະມີສິ່ງດຽວກັນນີ້ແຫຼະ” ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວໄປກ່ຽວກັບການຮັກສາປິ່ນປົວໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງທ່ານນັ້ນ ທີ່ລວມທັງ ຢາຕ້ານເຊື້ອແບບປະສົມປະສານກັນ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນທົດລອງ ຍາກທີ່ຈະຜະລິດ ແລະແພງຫຼາຍ ຮ່ວມກັບຢາຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສທີ່ສັກເຂົ້າເສັ້ນເລືອດນ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ໃນເວລາສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກແຂງແຮງ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍ່າງເຂົ້າໄປຫາພວກຜູ້ຊົມຢູ່ຫັ້ນ” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປ ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າ ດຽວນີ້ທ່ານມີພູມຄຸ້ມກັນຈາກໄວຣັສ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະຫອມແກ້ມພວກຜູ້ຊົມຢູ່ຫັ້ນໝົດທຸກຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຫອມແກ້ມພວກຜູ້ຊາຍ ແລະພວກແມ່ຍິງງາມໆທັງຫຼາຍ.”
ພວກຄົນສ່ວນນ້ອຍຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ໂຮມຊຸມນຸມຕິດໆກັນຢ່າງໜາແໜ້ນຢູ່ດ້ານນອກສະໜາມບິນ ຫຼາຍພັນຄົນເພື່ອຮັບຟັງການກ່າວຄຳປາໄສຍາວນຶ່ງຊົ່ວໂມງຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃສ່ໜ້າກາງ.
ໃນຂະນະທີ່ ເຮືອບິນ Air Force One ໄດ້ບິນໄປຍັງລັດຟລໍຣິດາຢູ່ນັ້ນ ທຳ ນຽບຂາວ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ບົດບັນທຶກສະບັບນຶ່ງຈາກທ່ານຊອນ ຄອນລີ ໝໍປະຈຳທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ກວດພົບໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເປັນເວລາສອງວັນຕິດຕໍ່ກັນ ແຕ່ທ່ານໝໍ ບໍ່ໄດ້ລະບຸມື້ໃດທີ່ໄດ້ກວດ.