ປ. ທຣຳ ແລະ ທ. ໄບເດັນ ຕ່າງກໍເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີລະລຶກເຖິງ ພວກທະຫານຜ່ານເສິກ ໃນວັນນັກລົບເກົ່າ ທ່າມກາງໂຣກລະບາດ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສຸສານແຫ່ງຊາດອາຣລິງຕັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອເປັນກຽດໃນວັນນັກລົບເກົ່າຫຼື Veterans Day.
“ໃນວັນນັກລົບເກົ່າ ພວກເຮົາຢຸດເຊົາເພື່ອລະລຶກເຖິງໝົດທຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ໃສ່ຊຸດທະຫານແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ” ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນຄຳປະກາດ ສຳລັບວັນພັກແຫ່ງຊາດຢູ່ທວິດເຕີ້.
ຄຳປະກາດນັ້ນ ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສະຫງົບສຸກ ຄວາມຈະ ເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະເສລີພາບ ຍ້ອນພວກນັກລົບເກົ່າຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາແມ່ນເປັນໜີ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ ເກີນກວ່າທີ່ຈະວັດແທກໄດ້.”
ລິ້ງທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ:
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1326542017241837570?s=20
ສ່ວນທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ຈະຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ກໍໄດ້ເປັນກຽດໃນວັນນັກລົບເກົ່າ ດ້ວຍການໄປຢ້ຽມຢາມອານຸສາວະລີ ສົງຄາມເກົາຫຼີ ໃນນະຄອນຟີລາແດລຟຍ. ທ່ານໂບ ລູກຊາຍຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບໃຊ້ເປັນທະຫານພິທັກຊາດຂອງລັດເດລາແວ ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 2015 ຍ້ອນໂຣກມະເຮັງໃນສະໝອງ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ “ເຖິງບັນດານັກລົບເກົ່າທີ່ອົງອາດຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດ ຜູ້ທີ່ເຄົາ ລົບການເສຍສະລະຂອງພວກທ່ານ ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈການຮັບໃຊ້ຂອງພວກທ່ານ ແລະຈະບໍ່ທໍລະຍົດຕໍ່ຄຸນຄ່າທີ່ພວກທ່ານຕໍ່ສູ້ຢ່າງກ້າຫານເພື່ອປົກປ້ອງ.”
ລິ້ງທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ:
https://twitter.com/JoeBiden/status/1326557341697839106?s=20
ກ່ອນຈະເຖິງວັນນັກລົບເກົ່າ ຫຼື Veterans Day ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ພວກນັກລົບເກົ່າ ແລະຄອບຄົວທີ່ໄດ້ສູນເສຍລູກໃນການສູ້ລົບ ຫຼືຄອບຄົວດາວຄຳທັງໝົດ ສາມາດເຂົ້າໄປຊົມໃຊ້ສວນສາທາລະນະ
ຫຼືອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດໄດ້ ຕະຫຼອດຊີວິດໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເຂົ້າໃດໆເລີຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເດວິດ ແອລ ເບີນຮາດຕ໌ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີ້ວ່າ “ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະໃຫ້ກຽດແກ່ບັນດາຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ຮັກຊາດທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນພວກຊາຍແລະຍິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ຢູ່ໃນບັນດາເຫຼົ່າທັບຂອງພວກເຮົາ.”
ລິ້ງຂອງອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດໃນທວິດເຕີ້: https://twitter.com/NatlParkService/status/1326186242690740226?s=20
ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ເດືອນພະຈິກ “ເປັນເດືອນນັກລົບເກົ່າ ແລະຄອບຄົວທະຫານແຫ່ງຊາດ.” ອີງຕາມເວັບໄຊຂອງທຳນຽບຂາວ: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-veterans-military-families-month-2020/
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