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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣ​ຳ​ ແລະ​ທ່ານ​ບາຍ​ເດັນ ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ປີ 2020

ຮູບ​ພາບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ​ອະດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ບາຍເ​ດັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ຈົນ​ຮອດ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ປີ
2020 ແຕ່​ວ່າ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ​ຜູ້​ມີ​ຄ
ະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ທີ່ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ທ່ານທ​ຣຳ​ອອກ ​ຄື
ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ບ​າຍ​ເດັນ ​ກຳ​ລັງ​ເລີ້ມ​ໃຊ້​ໂວ​ຫ​ານ​ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີ​ກັນດ້ວຍ
​ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການຢ້ຽມ​ຢາມຍີ່​ປຸ່ນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການເປັນ​ເວ​ລາ
​ສີ່​ມື້ນັ້ນ ​ໄດ້​ໄປຫຼິ້ນ​ກັອ​ຟ ​ກັບນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ເບິ່ງການ
​ແຂ່ງ​ຂັນ​ມວຍ​ປ້ຳ​ຊູ​ໂມະ ແລະ​ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຈັກ​ກະ​ພັດ ນາ​ໂຣ​ຮິ​ໂຕະ ແຕ່​ວ່າ​ຈິດ​ໃຈ​
ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ວົນ​ວາຍ​ຢູ່​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາຍ​າມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ​ຄືນໃໝ່​
ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍ​ກ່າວ​ໂຈມຕີທ່ານ​ບາຍ​ເດັນ ​ທີ່ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ທາງ
ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຫຼາຍກວ່າ​ຊາວ​ຄົນ​ຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ
ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ມາ​ແລ້ວ ບັນ​ດາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ຈະ
​ລະ​ເວັ້ນຈາກການ​ໂຈ​ມ​ຕີຕໍ່​ພວກ​ຂູ່​ແຂ່ງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປະ​ຕິ​
ບັດ​ງານ​ທາງການ​ທູດ​ ຢູ່ນອກ​ປະ​ເທດ​ ແລະ​ເພື່ອ​ເປັນການ​ຕອບ​ແທນ ບັນ​ດາ​ຄູ່​ແຂ່ງ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່ໂຈມ​ຕີ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ​ກັນ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ໃນລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ
ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ແຕ່ວ່າ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີ​ວ່າ “ໂຈ​ບາຍ​ເດັນ​ທີ່​ເຫງົາ​ນອນ”
ໃນ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ນາມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ໃນ​ປີ 1994 ທີ່ໄດ້ ຮັບຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດ
​ໝາຍ ​ເພີ້ມການ​ລົງ​ໂທດຕໍ່​ການກະ​ທຳ​ຜິດ ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ
​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ ໄປ​ຢູ່​ຄຸກ​ເປັນ​ເວ​ລາທີ່ຍາວ​ນານ.

“ນັ້ນ​ໄດ້ແມ່ນໄລ​ຍະມືດ​ມົວໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແຕ່​ວ່າ​ໂຈ​ທີ່​ເຫງົາ​ນອນ​ນັ້ນ​ໄດ້
​ຂໍ​ຂະ​ມາໂທດ​ບໍ? “ບໍ່” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ກາ​ນ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​
ທວິດ​ເຕີ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທ​ຣຳ​ ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ “ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາ​ຍການ​ລົງ​
ໂທດ​ທາງອ​າ​ຍາ ປີ 1994 ຈະ​ບໍ່​ມີ​ໂອ​ກາດ​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກອີກ. ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ
ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດປ່ອນ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງໃຫ້ແກ່​ທ່ານ.
ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ນຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ລະບົບຍຸ​ຕິ​ທຳ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​
ຍາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ແລະ​ຊ່ວຍ​ປົວ​ແປງ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​
ບໍ່​ດີຂອງປີ 1994.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ (ກາງ) ແລະ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ່​ປ​ຸ່ນ ທ່ານ​ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວວັນ​ທີ 28 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ (ກາງ) ແລະ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ່​ປ​ຸ່ນ ທ່ານ​ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວວັນ​ທີ 28 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ “ຍັງ​ຍີ້ມ​ຫົວ” ເວ​ລາ​ຜູ້​ນຳ​ເກົ​າ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ “ໄດ້
​ຮ້ອງ​ທ່ານ​ໂຈ​ບາຍ​ເດັນ​ວ່າ ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ໜອງ​ນ້ຳ​ ເປັນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫຼາດ​ຕ່ຳ
ແລະ​ຂີ້​ຮ້າຍ” ​ໂດຍສະ​ເໜີ​ວ່າ “ບາງ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ໃຫ້​ແກ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ?” ທີ່​
ທ່ານ​ກິ​ມ​ມັກຢາກ​ໃຫ້ທ່ານ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ບໍ່​ແມ່ນ​ທ່ານ​ບາຍ​ເດັນ. ໃນ
ຈຸດ​ນຶ່ງ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ສະ​ກົດຊື່​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍດີ​ຜິດ​ວ່າ “ໄບດານ.” (Bidan)

ເວ​ລາ​ຖາມ​ຢູ່ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ຂອງ​ທ່ານ​ກິມກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສະ
​ຫຼຽວ​ສະ​ຫຼາດ​ ຂອງ​ທ່ານ​ບາຍ​ເດັນ​ນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ຕອບ​ວ່າ “ດີ​ລະ ກິມ​ ຈົງ ອຶນ ໄດ້​ຖະ​
ແຫຼງວ່າ ໂຈ ບາຍ​ເດັນ ເປັນ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ ທີ່​ມີ​ຄວາ​ມ​ສ​ະ​ຫຼາດ​ຕ່ຳ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະເປັນ
ອີງ​ຕາມ​ປະ​ຫວັດຂອງ​ທ່ານ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​
ເລຶ້ອງ​ນີ້” ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ຢູ່ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ
ກ່າວ​ວ່າ ເປັນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ບໍ່​ສົມ​ຄວນ​ແກ່​ເພື່ອນ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ດ້ວ​ຍ​ກັນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ
​ຢູ່​ໃນ​ວັນພັກ​ໄວ້​ອາ​ໄລ Morial Day ເພື່ອ​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ​
ປະ​ເທດ​.

ອ່​ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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