ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
ທົ່ວໂລກໄດ້ກ່າວປະນາມອົງການຂ່າວທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບການອອກຂ່າວ
ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານ ເອີ້ນວ່າ “ຂີ້ຕົວະ ກ່ຽວກັບ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ຣັດເຊຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ “ພວກສື່ມວນຊົນກະແສຫຼັກແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບ
ການຖືກໂຈມຕີ ແລະ ຖືກລັງກຽດໃນທົ່ວໂລກສຳລັບການບໍ່ຊື່ສັດ ແລະ ປອມ. ເປັນເວ
ລາສອງປີມາແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີ ດ້ວຍຂ່າວປອມ ກ່ຽວກັບ ການຮວມຫົວກັບ ຣັດ
ເຊຍ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າມາຕະຫຼອດວ່າ ມັນບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນ
ສັດຕູຂອງປະຊາຊົນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານຕົວຈິງ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕອບຂໍ້ຄວາມຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄົນນຶ່ງທີ່ອ້າງວ່າ ການສືບສວນສອບ
ສວນດົນ 22 ເດືອນໂດຍໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລເລີ ບໍ່ຄວນມີຂຶ້ນມາເລີຍ.
ແຕ່ດ້ວຍການທີ່ທ່ານ ມອລເລີ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າທ່ານໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ກັບ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ “ລາຍງານຂອງທ່ານ ມອລເລີ ແມ່ນດີຫຼາຍ.
ມັນຄົງຈະບໍ່ດີໄປຫຼາຍກວ່ານີ້.”
ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານຂອງທ່ານ ມອລເລີ ໂດຍລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ
ວິລລຽມ ບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໄອຍະການພິເສດ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ຄະນະໂຄ
ສະນາຫາສຽງປີ 2016 ຂອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ຮວມຫົວກັບ ຣັດເຊຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້
ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.
ແຕ່, ໄດ້ເນັ້ນຄຳເວົ້າຈາກທ່ານ ມອລເລີ ວ່າ, ລາຍງານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທາ
ນາທິບໍດີພົ້ນຈາກຂໍ້ກ່າວຫາ.
ທ່ານ ບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ມອລເລີ ບໍ່ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນ
ການຍຸຕິທຳ ດ້ວຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍການສືບສວນສອບສວນຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ມອລເລີ ໄດ້ມອບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຕໍ່ທ່ານ ບາ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ
ຣອດ ໂຣເຊັນສໄຕນ໌. ທ່ານ ບາ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຊອກຫາຫຼັກຖານ ກ່ຽວ
ກັບ ເຈຕະນາໃນກໍ່ຄວາມຜິດໃດໆໂດຍທ່ານ ທຣຳ ເພື່ອຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງຮອດຫໍລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະ
ຊຸມອາຫານທ່ຽງ ກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້
ເອີ້ນການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານ ມອລເລີ ວ່າ “ການຊອກຫາຈັບຜິດທີ່ເປັນຕາ
ຢາກຫົວ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງວ່າ, ມັນບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ບໍ່ມີ
ການຂັດຂວາງໃດໆ, ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນເປັນຕາອັບອາຍຂາຍໜ້າ.
ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າປະເທດຂອງເຮົາ ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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