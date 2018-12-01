ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ຫຼງຈາກທ່ານໄດ້ລົງຈອດ ທີ່ປະເທດອາເຈັນຕີນາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງກຸ່ມຈີ 20 ແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າມີສິ່ງອື່ນອີກຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານນອກເໜືອໄປຈາກເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັບບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດນຳໜ້າຂອງໂລກ.
ບໍ່ດົນລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ລົງຈາກ ເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ ແອຝອດ ວັນ (Air Force One) ແລ້ວ ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ 2 ຄັ້ງ ໂຈມຕີໄອຍະການພິເສດ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ໂດຍທວງໃຫ້ທ່ານມັລເລີ ສືບສວນເບິ່ງ ອາຊະຍາກຳທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງອີກຝ່າຍນຶ່ງ” ແທນ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຕາເວັນຂຶ້ນເປັນມື້ທຳອິດ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ອີກ 2 ຄັ້ງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງດຽວກັນນີ້ ໂດຍສະເໜີແນະວ່າ ທ່ານພວມຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກການພາຍໃນປະເທດ ບໍ່ແມ່ນກິດຈະການລະຫວ່າງປະເທດ.
ແນ່ນອນ ທ່ານທຣຳບໍ່ແມ່ນປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງກິດຈະການພາຍໃນປະເທດໃນຂະນະທີ່ທ່ານພວມຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແມ່ນເດີນທາງພ້ອມກັບຄະນະນັກຂ່າວ ຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ຕິດຕາມໄປນຳ ຊຶ່ງມັກຈະຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງສະຫະລັດ.
ແຕ່ໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການເນັ້ນໜັກແບບຜິດປົກກະຕິໃສ່ກິດຈະການພາຍໃນປະເທດ. ເມື່ອປະກອບໃສ່ກັບ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ “ອາເມຣິກາກ່ອນໝູ່ໝົດ” ຊຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ສະຖາບັນລະຫວ່າງປະເທດໃດໆ ວິທີການຂອງທ່ານທຣຳສາມາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ເຊັ່ນກອງປະຊຸມກຸ່ມຈີ 20.
ທ່ານມາກ ຊີມາກັອຟສະກີ ຈາກກຸ່ມສະພາແອັດແລນຕິກ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ທ່ານ
ທຣຳມີຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ການຮ່ວມມືຂອງສາກົນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້. ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການໃຊ້ກອງປະຊຸມນີ້ເພື່ອເປັນບ່ອນ ທີ່ທ່ານສາມາດຊຸກຍູ້ ນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ ແລະນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ ຫຼາຍກວ່າ.”
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຕາເວັນຂຶ້ນເປັນມື້ທຳອິດ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ອີກ 2 ຄັ້ງ ກ່ຽວກັບເລື້ອງດຽວກັນນີ້ ໂດຍສະເໜີແນະວ່າ ທ່ານພວມຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກການພາຍໃນປະເທດ ບໍ່ແມ່ນກິດຈະການລະຫວ່າງປະເທດ.
ແນ່ນອນ ທ່ານທຣຳບໍ່ແມ່ນປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງກິດຈະການພາຍໃນປະເທດໃນຂະນະທີ່ທ່ານພວມຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແມ່ນເດີນທາງພ້ອມກັບຄະນະນັກຂ່າວ ຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ຕິດຕາມໄປນຳ ຊຶ່ງມັກຈະຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງສະຫະລັດ.
ແຕ່ໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການເນັ້ນໜັກແບບຜິດປົກກະຕິໃສ່ກິດຈະການພາຍໃນປະເທດ. ເມື່ອປະກອບໃສ່ກັບ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ “ອາເມຣິກາກ່ອນໝູ່ໝົດ” ຊຶ່ງບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ສະຖາບັນລະຫວ່າງປະເທດໃດໆ ວິທີການຂອງທ່ານທຣຳສາມາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ເຊັ່ນກອງປະຊຸມກຸ່ມຈີ 20.
ທ່ານມາກ ຊີມາກັອຟສະກີ ຈາກກຸ່ມສະພາແອັດແລນຕິກ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ທ່ານ
ທຣຳມີຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ການຮ່ວມມືຂອງສາກົນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້. ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການໃຊ້ກອງປະຊຸມນີ້ເພື່ອເປັນບ່ອນ ທີ່ທ່ານສາມາດຊຸກຍູ້ ນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ ແລະນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ ຫຼາຍກວ່າ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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