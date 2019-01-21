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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ, ພັກຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຕົກ​ລົງ​ກັນບໍ່​ໄດ້ ໃນ​ການເປີດ​​ ລັດ​ຖະ​ບານຄືນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ບາງ​ສ່ວນ, ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແລະ ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢູ່​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ. ທ​ຳ​ນຽບ​ຂາວ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 19 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ມື້ທີ 31 ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ພ້ອມ
ດ້ວຍຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາສູງ ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ສະເໜີນຶ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີໂອກາດຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ແຜນ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຈະ​ສະ​ໜອງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ ​ການ​ເນ​ລະ​ເທດ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ
ຖານຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ເປັນໄລຍະເວລາສາມປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາປະເທດຢ່າງ
ຜິດກົດໝາຍໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່, ພ້ອມກັບການຂະຫຍາຍການ
ປົກປ້ອງສະຖານະພາບ ສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າຍ້ອນ
ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ໄພພິບັດທຳມະຊາດ. ໃນການຕອບແທນນັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນ
ຫ້າພັນເຈັດຮ້ອຍລັດໂດລາ ເພື່ອເປັນທຶນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ສຳລັບການສ້າງກຳແພງ
ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ.

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ກຳ​ແພງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ ເປັນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມປອດໄພທີ່ແພງຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ພັກ
ຣີພັບບລີກັນຕົກລົງ ເປີດຄືນລັດຖະບານກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ວິທີ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນແນວອື່ນ.

ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນຫຼາຍ​ໃນສະ​ພາ​ສູງ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ ທ່ານ ມິ​ຈ໌ ແມັກ​ຄອນ​ແນ​ລ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະນຳເອົາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ທຣຳ ມາລົງຄະແນນສຽງຢູ່
ສະພາຂອງທ່ານ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຂ້າງໜ້ານີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການການ
ສະໜັບສະໜູນຈຳນວນນຶ່ງ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດນັ້ນກໍ
ຕາມ.

ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ປະ​ທານ ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເພິ່ນ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້ວ່າ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​
ແນນສຽງໃນສັບປະດານີ້ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມຜູ້ພິພາກສາ ສຳລັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ
ເງິນສຳລັບການສະແກນລົດຍົນທັງຫຼາຍ ແລະ ຢາເສບຕິດຢູ່ສະຖານທີ່ແຈ້ງໜັງສືເຂົ້າ
ປະເທດ. ສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບຜ່ານມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະເປີດຄືນ ລັດຖະບານ,
ແຕ່ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະນຳມັນຂຶ້ນໄປສະພາສູງ, ໂດຍເວົ້າວ່າ
ທ່ານຈະບໍ່ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໃດທີ່ທ່ານ ທຣຳ ຈະບໍ່ສະໜັບສະໜູນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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