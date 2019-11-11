ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການຟັງຄຳໃຫ້ການ ສຳລັບການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ແນເປົ້າໃສ່ທ່ານໃນສັບປະດານີ້, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ໜ້າອັບອາຍຂາຍໜ້າ” ແລະ ຕຳໜິວ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກີດກັ້ນສັກຂີພິຍານທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນຢາກສອບຖາມ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັກການເມືອງສໍ້ລາດບັງຫຼວງ” ທ່ານ ອາດຳ ຊິຟ, ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ທີ່ນຳໜ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຟ້ອງຮ້ອງ, ແລະ ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ຢາກໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃຫ້ປາກຄຳໃນການ “ຈັບຜິດທີ່ໜ້າອັບອາຍຂາຍໜ້ານັ້ນ.”
ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ ທ່ານ ຊິຟ “ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂອງທຳນຽບຂາວ, ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ສັກຂີພິຍານຄົນໃດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຂໍໄປນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນປະຕິບັດທີ່ເປັນທຳຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ເປັນປະຫວັດສາດຂອງລັດຖະສະພາ.”
ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການຟັງຄຳໃຫ້ການ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ຈະສາມາດໃຫ້ທະນາຍຄວາມເປັນຕົວແທນໃຫ້ທ່ານ ເມື່ອຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ພິຈາລະນາມາດຕາທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານໃນສອງສາມອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ຖ້າສະພາຕ່ຳທັງໝົດຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ, ຢູ່ການດຳເນີນຄະດີໃນສະພາສູງທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນສ່ວນຫຼາຍ.
ແຕ່ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕົວແທນທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນການໃຫ້ປາກຄຳຂອງຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງທ່ານຄື, ທ່ານ ວິລລຽມ ເທເລີ ແລະ ທ່ານ ຈອຈ໌ ເຄັ້ນ, ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະໃຫ້ປາກຄຳວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ ເປີດການສືບສວນສອບສວນເພື່ອເປັນປະໂຫຍດທາງການເມືອງໃຫ້ທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກັກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຂອງ ສະຫະລັດ 391 ລ້ານໂດລາ ທີ່ລັດຖະບານ ກີຢິບ ຕ້ອງການທີ່ສຸດເພື່ອຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ການລົມໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ແມ່ນສົມບູນ. ອ່ານເບິ່ງສຳເນົາແມ. ມັນບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງທີ່ເວົ້າວ່າ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ. ພັກຣີພັບບລີກັນ, ຢ່າຖືກຊັກຊວນໃຫ້ຫຼົງເຂົ້າໃນກັບດັກທີ່ໂງ່ນັ້ນ ດ້ວຍການເວົ້າວ່າມັນບໍ່ສົມບູນ, ແຕ່ມັນກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສາມາດຟ້ອງຮ້ອງໄດ້. ບໍ່, ມັນແຂງແກ່ນຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ມີຫຍັງຜິດ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດມາຫຼາຍອາທິດແລ້ວວ່າ ການລົມໂທລະສັບກັບທ່ານ ເຊເລັນສກີ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາແມ່ນທຽບເທົ່າກັບການຊື້ຈ້າງ, ເຊິ່ງແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ແລກປ່ຽນກັບການສືບສວນສອບສວນ ນຶ່ງໃນຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າ ສຳລັບການທ້າຊິງເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ລູກຊາຍ ທ່ານ ຮັ້ນເຕີ ໄບເດັນ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດແກັສທຳມະຊາດຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ທິດສະດີທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປ່ອຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ