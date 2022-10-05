ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານສູງສຸດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃຫ້ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບເອກກະສານລັບທີ່ຖືກຢຶດ ໃນລະຫວ່າງການກວດຄົ້ນຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ບ້ານພັກຂອງທ່ານໃນລັດຟລໍຣິດາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂັດແຍ້ງເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບອຳນາດຂອງຜູ້ຕັດສິນຊີ້ຂາດອິດສະຫຼະ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ກວດກາເບິ່ງເອກກະສານຕ່າງໆ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຄະນະທີມງານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານສູງສຸດ ໃຫ້ຕ່າວປີ້ີ້ນການຕັດສິນຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນຊີ້ຂາດ ທີ່ເອີ້ນວ່າຜູ້ກວດກາພິເສດ ທົບທວນເບິ່ງເອກກະສານປະມານ 100 ສະບັບທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນເອກກະສານລັບນັ້ນ ໄດ້ຖືກຢຶດເອົາໄປຈາກບ້ານພັກ ມາ-ອາ-ລາໂກ ໃນການກວດຄົ້ນ ເມື່ອວັນທີ 8 ສິງຫາຜ່ານມາ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 3 ທ່ານຈາກສານອຸທອນສະຫະລັດ ເຂດ 11 ຢູ່ນະຄອນແອັດແລນຕາ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ຈຳກັດການທົບທວນ ຂອງຜູ້ກວດກາພິເສດ ຕໍ່ເອກກະສານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນເອກກະສານລັບ. ຜູ້ພິພາກສາທັງສາມ ຮວມທັງສອງທ່ານ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງກະຊວງຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ບໍ່ມີພື້ນຖານທາງກົດໝາຍໃດໆ ສຳລັບຜູ້ກວດກາພິເສດ ທີ່ຈະມາທຳການທົບທວນບັນທຶກເອກກະສານລັບ.
ແຕ່ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ກ່າວຢູ່ໃນຄຳຮ້ອງໄປຫາສານສູງສຸດວ່າ ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຜູ້ກວດກາພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ທຳການທົບທວນເບິ່ງບັນທຶກເອກກະສານລັບ ເພື່ອ “ພິຈາລະນາວ່າເອກກະສານທີ່ໝາຍວ່າເປັນເອກກະສານລັບນັ້ນ ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນເອກກະສານລັບແທ້ຫຼືບໍ່ ແລະບໍ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການໝາຍ ປະຫວັດເຫຼົ່ານັ້ນເປັນປະຫວັດສ່ວນໂຕຂອງປະທານາທິບໍດີຫຼືບໍ່.”
“ໃນເມື່ອວ່າປະທານາທິບໍດີທຣຳມີອຳນາດໂດຍເຕັມໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດເອກກະສານ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີ ຖານະໃນປັດຈຸບັນຂອງເອກກະສານທີ່ມີການໂຕ້ຍິງໃດໆຈຶ່ງບໍ່ສາມາດລົງຄວາມເຫັນວ່າພຽງຢ່າງດຽວໃນການອ້າງອີງເຖິງການໝາຍຢູ່ໃນແຕ່ເອກກະສານ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ຂຽນຢູ່ໃນຄຳຮ້ອງ.