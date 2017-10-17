ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ເຂດປອດທະຫານ ຢູ່ເກົາຫຼີ ຍັງຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານຍ່າງຜ່ານສະໜາມຫຍ້າ South Lawn ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວໍຊີງຕັນ ເພື່ອຂຶ້ນເຮລິຄອບເຕີ Marine One ເພື່ອໄປຍັງ ກອງທັບອາກາດ Andrews, Maryland, 4 ພຶດສະພາ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນລ ທຣຳ ​ໄດ້ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ທ່ານ​ກຳລັງ
ພິຈາລະນາ ​ເພື່ອ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເຂດ​ປອດ​ທະຫານຫຼື DMZ ໃນ​ເກົາ​ຫຼີ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ
ແຜນການ ​ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ 5 ປະ​ເທດ​ເ​ອ​ເຊຍ ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ​ນີ້.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ ຈະພິຈາລະນາ
​ເບິ່ງ” ການໄປຢ້ຽມຢາມເຂດທີ່ມີອາວຸດຢ່າງໜາແໜ້ນ DMZ. ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​
ໂດຍກົງທີ່​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນຄ້າຍ​ຄືກັນ​ກັບທີ່​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ Mike
Pence ​ໄດ້ໄປເມື່ອເດືອນ​ເມສາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທີ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ເຫັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ
​ຕໍ່​ຕົນນັ້ນ.

ສື່ມວນຊົນ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ໄດ້​ຄາດ​ຄະ​ແນ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ ອາດ​ຈະ​ໄປ​ຍັງເຂດປອດ
ທະຫານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ນ້ອຍໆ ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອອອກຈາກກັນ
ນັ້ນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາມາດແນມເຫັນປະເທດທີ່ໂດດດ່ຽວ​ດັ່ງກ່າວ.

“ທຸກໆ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເຂດ DMZ ​ແລະ​ປະທານາທິ
ບ​ດໍ​ທຣຳກໍ​ຄວນ​ຈະ​ກະທຳ​ເຊັ່ນ​ກັນ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ​ທ່ານ Christopher Hill
ອະ​ດີດເອກອັກຄະ​ລັດຖະທູ​ດສະຫະລັດປະ​ຈຳ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ແລະ​ລັດຖະມົນຕີ​ຊ່ອຍ​ວ່າ
ການກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ.

ຂະນະ​ນີ້ ທ່ານ Hill ​ເປັນ​ຄະນະບໍດີ​ ​ທີ່ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ນາໆ​ຊາດ​ Korbel
ທີ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Denver ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ VOA ວ່າ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນກໍ​ຕາມ “​ເວລາ
ກໍ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ສຳຄັນ ​ໃນ​ການ​ຊັ່ງຊາ​ເບິ່ງ​ຄືກັນ.”

ທ່ານ Ned Price ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ​ອາວຸ​ໂສ​ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ
​ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ປະທານາທິບໍດີ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ເຫັນພ້ອມ​ນຳ​ແລະ​ກ່າວ​ເພີ່ມຕື່ມ​ວ່າ
“​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ອາດຈະ​ຕີຄວາມໝາຍຂອງການ​ຢ້ຽມຢາມ​ໃດ​ໆນັ້ນ ວ່າ​ເປັນ​ການ​
ເກາະ​ຜິດ ​ແລະ​ທ້າ​ທາຍ.”

ທ່ານ Price ​ໄດ້ບອກ​ກັບ VOA ວ່າ ການ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ​ເວົ້າ ​ແລະ​ກະທຳ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຢ້ຽມຢາມເຂດ DMZ ນັ້ນ “ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ຈະທຳ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້. ການ​ທີ່​ປາກ
​ເວົ້າ​ເປັນ​ພາສາ​ທີ່ດຸ​ດັນ ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ເຫັນ​ໃນຮອບ​ຫຼາຍສັບປະດາຜ່ານ​ມາ​ນີ້ --
ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ຕັດສິນ ໃນ​ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທາງ​ການ​ທູດຫຼຸດ​ລົງ.”

ພວກຜູ້ຄົນ ກຳລັງເບິ່ງ ການທົດລອງຍິງລຸກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ Hwasong-14. ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນ Seoul, ເກົາຫຼີໃຕ້, 4 ກໍລະກົດ 2017.
ພວກຜູ້ຄົນ ກຳລັງເບິ່ງ ການທົດລອງຍິງລຸກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ Hwasong-14. ທີ່ສະຖານີລົດໄຟ ໃນ Seoul, ເກົາຫຼີໃຕ້, 4 ກໍລະກົດ 2017.

ທ່ານທຣຳ ໃນລະຫວ່າງການ​ຢ້ຽມຢາມ 5 ປະ​ເທດ​ເ​ອ​ເຊຍ ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ​ນີ້ ກຳລັງຊອກ
ຫາຊ່ອງທາງ ທີ່​ຈະ​ກົດ​ດັນເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ
​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແຕ່ຍັງຈະ​ຊຸກຍູ້ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ​ສະຫະລັດ
ຕໍ່​ຂົງ​ເຂດນຳ.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຊອກຫາການ​ສະໜັບສະໜຸນຂອງ​ນາໆ​ຊາດ ທີ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໃນການລົງ​ໂທດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທີ່​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ແນໃສ່ບໍ່ໃຫ້​ພຽງ​ຢາງ
ໄດ້ຮັບເງິນ​ໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ​ເພື່ອໃຊ້​ເປັນທຶນ​ສຳລັບໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ. ​
ແຕ່​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີເໜືອ Kim Jong Un ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່ທົດ​ລອງອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ແລະລູກສອນ
ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ຊຶ່ງ​ແນ່ນອນ ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ ​ຂອງ​ການ​ໂອ​ລົມ​ສົນທະນາ
​ຂອງທ່ານ​ທຣຳ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe, ປະທານາທິບໍດີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ​ແລະ​ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ Xi Jinping.

ນາ​ພົນ​ເບ້ຍ​ບຳນານ Jack Keane ອະດີດ​ຮອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ​ບົກສະຫະລັດ ທີ່​ໃກ້ຊິດ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ VOA ຜະ​ແນ​ກພາສາ​ເກົາຫຼີ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພຽງ​ຢາງ ມີ​ເປົ້າໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟນິ​ວເຄລຍແລະ​ລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບໃສ່​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ດິນແດນໃນມະຫາສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກຊຶ່ງ​ຮວມທັງເກາະ Guam ແມ່ນເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ຈະບໍ່​ແມ່ນຄວາມ​ຈິງທີ່​ວ່າວໍຊີງ​ຕັນ ທີ່​ຈະ​ເລີ່​ມລົງມືກ່ອນ ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ໂດດດ່ຽວ​ແຫ່ງ​ນີ້.

ທ່ານ Keane ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ຈະ​ຖື​ວ່າ ນັ້ນ​ແມ່ນ “ການ​ເຮັດ​ສົງຄາມ”
ໂດຍ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. “ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ການເຮັດ​ສົງຄາມ​ໃນ​ແຫຼມ​
ເກົາຫຼີ​ນັ້ນບໍ່​ແມ່ນ​ເລື່ອງຈິງ.” ​ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວເພີ່ມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ Kim
Jong Un ຈະ​ເອົາ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຂຶ້ນ​ມາ ​ເຖິງ​ຈຸດນັ້ນ ນັ້ນ​ລະ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.”

ທຳນຽບຂາວ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 3 ຫາ
14 ​ເດືອນ​ພະຈິກ ​ແມ່ນ​ຈະ​ຮວມທັງ ການ​ຢຸດ​ແ​ວ່ ທີ່​ຍີ່ປຸ່ນ, ​ເກົາຫຼີໃຕ້, ຈີນ ຫວຽດນາມ ​
ແລະ​ຟິລິບ​ປີນ.​ ປະທານາທິບໍດີ ​ແມ່ນ​ມີ​ໝາຍ​ກຳໜົດ​ທີ່​ຈະ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ ປະມຸກ​ຂອງ​ແຕ່ລະ
​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ການ​ຢຸດ​ແ​ວ່. ປະທານາທິບໍດີ ຍັງ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ອົງ​ຈັກກະພັດ​ Akihito
ຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ​ພະຈິກນຳ ​ພ້ອມ​ທັງ​ການ​ຕີ​ກ໊ອຟກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Shinzo
Abe ດ້ວຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence, ຊ້າຍ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານ Taro Aso ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ຫຼັງຈາກເສັດສິ້ນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ ໂຕກຽວ, 18 ເມສາ, 2017
ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike Pence, ຊ້າຍ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານ Taro Aso ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ຫຼັງຈາກເສັດສິ້ນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ ໂຕກຽວ, 18 ເມສາ, 2017

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG