ການໄປຢ້ຽມຢາມ ເຂດປອດທະຫານ ຢູ່ເກົາຫຼີ ຍັງຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ ຂອງ ປ. ທຣຳ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານກຳລັງ
ພິຈາລະນາ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປອດທະຫານຫຼື DMZ ໃນເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງ
ແຜນການ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ 5 ປະເທດເອເຊຍ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາ ຈະພິຈາລະນາ
ເບິ່ງ” ການໄປຢ້ຽມຢາມເຂດທີ່ມີອາວຸດຢ່າງໜາແໜ້ນ DMZ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມ
ໂດຍກົງທີ່ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ຮອງປະທານາທິບໍດີ Mike
Pence ໄດ້ໄປເມື່ອເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອເຫັນວ່າ ເປັນການທ້າທາຍ
ຕໍ່ຕົນນັ້ນ.
ສື່ມວນຊົນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຄາດຄະແນວ່າ ທ່ານທຣຳ ອາດຈະໄປຍັງເຂດປອດ
ທະຫານ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ນ້ອຍໆ ທີ່ແບ່ງແຍກ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະເກົາຫຼີເໜືອອອກຈາກກັນ
ນັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດແນມເຫັນປະເທດທີ່ໂດດດ່ຽວດັ່ງກ່າວ.
“ທຸກໆປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດ DMZ ແລະປະທານາທິ
ບດໍທຣຳກໍຄວນຈະກະທຳເຊັ່ນກັນ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Christopher Hill
ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳເກົາຫຼີໃຕ້ແລະລັດຖະມົນຕີຊ່ອຍວ່າ
ການກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ຂະນະນີ້ ທ່ານ Hill ເປັນຄະນະບໍດີ ທີ່ສະຖາບັນການສຶກສານາໆຊາດ Korbel
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Denver ໄດ້ບອກກັບ VOA ວ່າ ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ “ເວລາ
ກໍແມ່ນສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການຊັ່ງຊາເບິ່ງຄືກັນ.”
ທ່ານ Ned Price ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ
ແລະເປັນຜູ້ຊ່ອຍປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ເຫັນພ້ອມນຳແລະກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ
“ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດຈະຕີຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມໃດໆນັ້ນ ວ່າເປັນການ
ເກາະຜິດ ແລະທ້າທາຍ.”
ທ່ານ Price ໄດ້ບອກກັບ VOA ວ່າ ການທີ່ປະທານາທິບໍດີເວົ້າ ແລະກະທຳໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມເຂດ DMZ ນັ້ນ “ຈະເປັນສິ່ງທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຈະທຳການຕອບໂຕ້. ການທີ່ປາກ
ເວົ້າເປັນພາສາທີ່ດຸດັນ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ເຫັນໃນຮອບຫຼາຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້ --
ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຕັດສິນ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດຫຼຸດລົງ.”
ທ່ານທຣຳ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ 5 ປະເທດເອເຊຍ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ກຳລັງຊອກ
ຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ການພັດທະນາໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ຍັງຈະຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ
ຕໍ່ຂົງເຂດນຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊອກຫາການສະໜັບສະໜຸນຂອງນາໆຊາດ ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ບໍ່ໃຫ້ພຽງຢາງ
ໄດ້ຮັບເງິນໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເພື່ອໃຊ້ເປັນທຶນສຳລັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ.
ແຕ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ Kim Jong Un ຍັງສືບຕໍ່ທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນ
ໄຟຂີປະນາວຸດ ຊຶ່ງແນ່ນອນ ເລື່ອງນີ້ຈະເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງ ຂອງການໂອລົມສົນທະນາ
ຂອງທ່ານທຣຳ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe, ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping.
ນາພົນເບ້ຍບຳນານ Jack Keane ອະດີດຮອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບບົກສະຫະລັດ ທີ່ໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກກັບ VOA ຜະແນກພາສາເກົາຫຼີວ່າ ຖ້າຫາກວ່າພຽງຢາງ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຍິງລູກສອນໄຟນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບໃສ່ສະຫະລັດ ແລະດິນແດນໃນມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກຊຶ່ງຮວມທັງເກາະ Guam ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ວ່າວໍຊີງຕັນ ທີ່ຈະເລີ່ມລົງມືກ່ອນ ຕໍ່ປະເທດໂດດດ່ຽວແຫ່ງນີ້.
ທ່ານ Keane ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ຈະຖືວ່າ ນັ້ນແມ່ນ “ການເຮັດສົງຄາມ”
ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ. “ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ການເຮັດສົງຄາມໃນແຫຼມ
ເກົາຫຼີນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຈິງ.” ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າ Kim
Jong Un ຈະເອົາເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາ ເຖິງຈຸດນັ້ນ ນັ້ນລະແມ່ນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.”
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານທຣຳ ໃນວັນທີ 3 ຫາ
14 ເດືອນພະຈິກ ແມ່ນຈະຮວມທັງ ການຢຸດແວ່ ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ຈີນ ຫວຽດນາມ
ແລະຟິລິບປີນ. ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນມີໝາຍກຳໜົດທີ່ຈະໂອ້ລົມກັບ ປະມຸກຂອງແຕ່ລະ
ປະເທດ ໃນການຢຸດແວ່. ປະທານາທິບໍດີ ຍັງຈະພົບປະກັບອົງຈັກກະພັດ Akihito
ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກນຳ ພ້ອມທັງການຕີກ໊ອຟກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Shinzo
Abe ດ້ວຍ.
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