ທ່ານທຣຳ ​ຂໍອຸທອນຕໍ່ຄຳຕັດສິນ ທີ່ຂັດຂວາງທ່ານ ຈາກການລົງເລືອກຕັ້ງ ໃນລັດເມນ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງຍື່ນຂໍອຸທອນຕໍ່ຄຳຕັດສິນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຂອງລັດເມນ ທີ່ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດມີຊື່ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ ເພາະທ່ານ ໄດ້ລະເມີດຄຳສັ່ງຫ້າມຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ “ມີສ່ວນພົວພັນໃນການກໍ່ກະບົດ” ບໍ່ໃຫ້ດຳລົງຕຳ ແໜ່ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ການຍື່ນຂໍອຸທອນ ຂອງຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນຕໍ່ສານສູງ ຂອງລັດເມນ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຄາດວ່າຈະຂໍອຸທອນຄຳຕັດສິນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງສານສູງສຸດ ລັດໂຄໂລຣາໂດ ຕໍ່ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ. ສານສູງສຸດຂອງປະເທດນີ້ ບໍ່ເຄີຍຕັດສິນມາກ່ອນ ໃນວັກທີ 3 ຂອງບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີ 14. ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບຄຸນສົມບົດຂອງ ທ່ານ ທຣຳ ໃນ ລັດໂຄໂລຣາໂດ, ລັດເມນ ແລະບ່ອນອື່ນໆ.