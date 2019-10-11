ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດແລະຈີນ ເລີ້ມການເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າອີກຮອບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນກ່ຽວກັບຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.
ໃນຮອບອາທິດແລ້ວນີ້ ການໃຊ້ສຳນວນຄຳເວົ້າ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງທັງສອງຝ່າຍເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດ ໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສົງຄາມການຄ້າ ທີ່ຮຸນແຮງ ມີໜ້ອຍລົງ.
ແນວໃດກໍຕາມ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ສະແດງ ຄວາມບໍ່ຄ່ອຍໝັ້ນໃຈປານໃດກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເຈລະຈາທີ່ຈະອອກມານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ປະກາດແບບທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ ທ່ານເອງ ແລະຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫລິວ ເຫ ຈະພົບປະກັນທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ຂໍ້ຄວາມໃນທວີດເຕີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປ ປະມານ 20 ນາທີ ຫຼັງຈາກຕະຫຼາດການເງິນໄດ້ເປີດ ໂດຍມີຂໍ້ຄວາມວ່າ “ມື້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ສຳລັບການເຈລະຈາກັບຈີນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢາກເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບປະກັບຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນ.”
ຂ່າວກ່ຽວກັບການພົບປະດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຮຸ້ນຖີບໂຕສູງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມີການຕີຄວາມໝາຍວ່າ ຮ່ອງຮອຍຂອງການຕົກລົງກັນອາດໃກ້ກວ່າທີ່ຫຼາຍຄົນຄາດຄິດໄວ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມມາຈົນຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ການຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວີດເຕີ້ແມ່ນຮ່ອງຮອຍພຽງອັນດຽວ ທີ່ວ່າການເຈລະຈາອາດຈະໃຫ້ດອກອອກຜົນພຽງເລັກນ້ອຍນັ້ນ ອາດໃຫ້ຄວາມຫວັງກວ່າທີ່ຄິດກັນໄວ້ໃນເມື່ອກ່ອນ.
ການເລີ້ມການເຈລະຈາຄືນອີກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເວລາໃນການຂຶ້ນພາສີຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງຈີນພວມຈະໝົດລົງ. ການເກັບພາສີ 25 ເປີເຊັນໃນປັດຈຸບັນ ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນໃນມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດລາ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 30 ເປີເຊັນໃນວັນທີ 15 ຕຸລານີ້ແລະການເກັບພາສີອີກ 15 ເປີເຊັນຕໍ່ສິນຄ້າຈີນອີກຈຳນວນນຶ່ງໃນມູນຄ່າ 150 ຕື້ໂດລາ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ທັນວາ. ຈີນໄດ້ໃຫ້ສັນຍານແລ້ວວ່າ ຖ້າສະຫະລັດຫາກເກັບພາສີຕາມທີ່ໄດ້ ກ່າວໄວ້ນັ້ນ ຕົນກໍຈະຕອບໂຕ້ແບບດຽວກັນ.
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