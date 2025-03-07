ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ປະກາດເລື່ອນການເກັບພາສີນໍາເຂົ້າອັດຕາ 25% ຂອງ ແມັກຊິໂກ ອີກ 1 ເດືອນ

ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ປະກາດເລື່ອນການເກັບພາສີນໍາເຂົ້າ ອັດຕາ 25% ຈາກສີນຄ້າເກືອບທຸກປະເພດຂອງ ແມັກຊິໂກ ໄປ 1 ເດືອນ ອີີກຄັ້ງເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໂທລະສັບປຶກສາຫາລືກັບ ປະທານາທິ ບໍດີ ແມັກຊິໂກ ຕາມການລາຍງານຂອງອົງການ ເອພີ.
ຄຳປະກາດຫຼ້າສຸດຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໄດ້ມີອອກມາບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ ທ່ານ ຮາວເວີດ ລັດນິກ ເປີດເຜີຍວ່າ ການເກັບພາສີນໍາເຂົ້າໃໝ່ສຳລັບ ການາດາ ແລະ ແມັກຊິໂກ ອາດຈະເລື່ອນອອກໄປອີກ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວທີ່ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ສັ່ງເລື່ອນການດຳເນີນມາດຕະການ ກຳແພງພາສີໃໝ່ ຫຼັງຈາກປະກາດແຜນການນີ້ເມື່ອຕົ້ນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ.
ກ່ອນຈະປະກາດການເລື່ອນແຜນດຳເນີນການເກັບພາສີໃໝ່ສຳລັບ ແມັກຊິໂກນັ້ນ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຫາກໍ່ສັ່ງເລື່ອນການເກັບພາສີນໍາເຂົ້າອັດຕາ 25% ລົດນໍາເຂົ້າຈາກ ການາດາ ແລະ ແມັກຊິໂກເປັນເວລາ 1 ເດືອນເມື່ອ ວັນພຸດຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ໂອ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາທ່ານ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໂດຍອົງການຂ່າວເອພີລາຍງານວ່າ ຜູ້ນໍາການາດາ ຢືນຢັນ ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດວ່າ ຈະບໍ່ຍົກເລີກແຜນການເກັບພາສີຕອບໂຕ້ຫາກ ທ່ານ ທຣໍາ ເດີນໜ້າແຜນກຳແພງພາສີກັບການາດາ.
ທ່ານ ທຣໍາ ລະບຸໃນສື່ສັງຄົມ Truth Social ວ່າ ທ່ານ ທຣູໂດ ໄດ້ໂທຫາ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພຸດຜ່ານມາແລະຖາມວ່າຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ກັບມາດຕະການ ພາສີໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຂຽນໃນໂພສວ່າ “ ຂ້ອຍບອກລາວວ່າມີຄົນຈຳນວນ ຫຼາຍເສຍຊີວິດເພາະເຟນທານອລທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາທາງຊາຍແດນການາດາ ແລະແມັກຊິໂກ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ວ່່າ ການຂົນຢາເສບ ຕິດເຂົ້າສະຫະລັດ ນັ້ນຢຸດລົງແລ້ວແທ້ຈິງ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ລາວບອກ ວ່າມັນດີຂຶ້ນແລ້ວແຕ່ຂ້ອຍບອກໄປວ່າ “ນັ້ນຍັງບໍ່ດີພໍ” ແລະການໂອ້ລົມກໍຈົບ ລົງໃນແບບທີ່ເປັນມິດແດ່.”
ທ່ານນາງ ແຄໂຣໄລນ ເລວິຕ ໂຄສົກທໍານຽບຂາວບອກກັບນັກຂ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ ບໍລິສັດລົດຍົນ ຟອດ ເຈເນີຣັລ ມໍເຕີ ( Ford General Motor ) ແລະ ສແຕລລານຕິສ ( Stellantis ) ກ່ອນຈະປະກາດເລື່ອນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະ ການພາສີສຳລັບລົດຍົນນໍາເຂົ້າຈາກສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງ ເລວິຕ ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດລົດ ຍົນຍ້າຍຖານການຜະລິດຂອງຕົນໃນການາດາແລະ ແມັກຊິໂກກັບມາ ສະຫະລັດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕ້ອງຈ່າຍພາສີນໍາດ້ວຍ.
ສຳລັບແຜນເກັບພາສີອັດຕາ 25% ໂດຍສະຫະລັດ ນັ້ນມີກຳນົດເລີ້ມໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ ວັນອັງຄານຜ່ານມາ ພ້ອມກັບການເພີ້ມອັດຕາພາສີນໍາເຂົ້າສີນຄ້າຈາກຈີນ 10% ເປັນ 20% ນໍາດ້ວຍ.
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