ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ນິຍົມຊົມຊອບ
ແລະຄາດຫວັງຢ່າງໃຫຍ່ ຢາກໃຫ້ຖືກເລືອກເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ
ບໍ່ວິ້ງເຕັ້ນສະແຫວງຫາຕຳແໜ່ງສູງໆນີ້ ໃນທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານນິກ ເອເຢີຣ໌ສ ຜູ້ຊຶ່ງປັດຈະບັນນີ້ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນ ຫົວໜ້າພະນັກງານຂອງ
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວທາງທວີດເຕີ ຂອບໃຈທັງທ່ານທຣຳແລະ
ທ່ານ ເພັນສ໌ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແຕ່ວ່າ ທ່ານຈະອອກຈາກລັດຖະບານຊຸດນີ້ທັງໝົດ
ເລີຍ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະອຳລາວົງການໃນທ້າຍປີນີ້ ແຕ່ວ່າຈະຮັບໜ້າທີ່ກັບ #MAGA ທີມ
ເພື່ອໃຫ້ກ້າວເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ,” ຊຶ່ງທ່ານເອເຢີຣ໌ສ ໄດ້ຂຽນໄວ້ ອ້າງອີງເຖິງຄຳຂັວນທີ່
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄວ້ທີ່ວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຍິ່ງໃຫຍ່ຄືນນັ້ນ.
ກ່າວກັນວ່າ ທ່ານທຣຳ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະຊອກຫາບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຈະຍັງຢູ່ກັບທຳນຽບຂາວ
ຢ່າງນ້ອຍ ໄປຈົນເຖິງປີ 2020 ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແລະໄດ້
ຂຽນລົງໃນທລິດເຕີຣ໌ຂອງທ່ານເອງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າທ່ານຈະຕັດສິນໃຈໃນ
"ໄວໆນີ້.”
ການທີ່ທ່ານເອເຢີຣ໌ສ ບໍ່ຮັບຕຳແໜ່ງນີ້, ພວກນັກຂ່າວ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີແມ່ນ
ກຳລັງພິຈາລະນາລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານສຕິຟ ມານູຈິນ, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ
ຫ້ອງການບໍລິຫານແລະການງົບປະມານ ທ່ານ ມິຄ ໂມລວານີ ຫຼືບໍ່ ກໍ ສະມາຊິກສະພາ
ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ ທ່ານມາຄ໌ ແມໂດ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າພະນັກງານດັ່ງກ່າວ.
ນຶ່ງໃນນັ້ນ ຫຼືບໍ່ ກໍແມ່ນຜູ້ອື່ນອີກຕ່າງຫາກ ທີ່ຈະມາແທນບ່ອນ ຂອງທ່ານຈອນ ແຄລລີ
ໃນຖານະທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງທີ່ຄວບຄຸມການເຂົ້າອອກສຳນັກງານໂອໂວລ ທີ່ທຳ
ນຽບຂາວ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດອອກໄປໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ວ່າທ່ານແຄລລີ ຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ
ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
“ທ່ານຈອນ ແຄລລີ ຈະລົງຈາກໜ້າທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ທ່ານຈະໄປ
ບຳນານ. ‘ແຕ່ວ່າ, ທ່ານແມ່ນຄົນທີ່ດີ,’ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໃນທຳນຽບ
ຂາວ ທີ່ສະໜາມຫຍ້າທາງໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວ.”
ຕອນຖືກຖາມວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານແຄລລີ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ລາອອກຫຼືບໍ່, ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານ
ເສດຖະສາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານແລຣີ ຄຸດໂລ ໄດ້ບອກໂທລະພາບ Fox News
Sunday ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຊາບເລີຍ ຖ້າຈະໃຫ້ເວົ້າຄວາມຈິງ.”
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