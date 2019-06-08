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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ປະ​ກາດ ການ​ຕົກ​ລົງ ກັບ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ​ສະ​ຕີ​ໝາຍ​ເລກ​ນຶ່ງ ທ່ານ​ນາງ​ເມ​ລາ​ເນຍ ຈູງ​ແຂນ​ກັນ ແລະ​ໂບກ​ມື ໃຫ້​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ເດີ່ນ​ຫຍ້າ​ກ້ຳ​ໃຕ້ ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຍັງ​ທ​ຳ​ນຽບ​ຂາວ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ເມັກ​ຊິໂກ ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກ​ລົງກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ເພື່ອ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ເກັບພາ​ສີ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ດີ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງໃຫ້​ພວກ​ທ່ານ​ຊາບ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຊັນກັນ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ. ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່​ເມັກ​ຊິ​ໂກໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມານີ້ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈະ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ກຳ​ນົດ.” ທ່ານ​ທ​ຣຳກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ແທນ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິ​ຄື້ນ​ຟອງ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜ່ານ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ມາຍັງ​ຊາຍ​ແດນ​ພາກ​ໃຕ້ ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ. ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນລົງຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ຫຼື​ບໍ່​ກໍ​ເພື່ອ​ລຶບ​ລ້າງພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ມາ​ຈາກເມັກ​ຊິ​ໂກ ແລະ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.”

ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ ທີ່​ເຕັມ​ດ້ວຍ​ສິນ​ຄ້າ​ຂາ​ເຂົ້າ ທີ່ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ "Fletes Sotelo" ​ໃນ​ເມືອງ Ciudad Juarez ປະ​ເທດ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ ປີ 2019.
ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ ທີ່​ເຕັມ​ດ້ວຍ​ສິນ​ຄ້າ​ຂາ​ເຂົ້າ ທີ່ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ "Fletes Sotelo" ​ໃນ​ເມືອງ Ciudad Juarez ປະ​ເທດ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ ປີ 2019.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ສຸກວານນີ້ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ “ມີ​ໂອ​ກາດ​ດີ​ຫຼາຍ” ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນເພື່ອ​ຫລີກ​ເວັ້ນ​ການເກັບ​ພາ​ສີ ຍ້ອນ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ມາຍັງ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຖ້າ​ພວກເຮົາ​ຫາກ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໄດ້ ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ຈະ​ເລີ້ມ​ເສຍ​ພາ​ສີ​ໃນ​ລະດັບ 5 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມານີ້.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແລະ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໄດ້ກັບ​ຄືນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໂຕະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ ວານນີ້ ເປັນ​ມື້​ທີ 3 ລຽນ​ຕິດເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ຍຸ​ຕິ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ຫຼັ່ງ​ໄຫລມາ​ສູ່​ຊາຍ​ແດນ​ໃນພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ພວມ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນບ້ານ​ທັງ​ສອງ.

ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ ໂດຍ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການຈ້າງ​ຜູ້​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຈ້າງ​ຄົນເຂົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ແຕ່​ພຽງ 75,000 ຄົນ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາຄື​ໜ້ອຍກວ່າ 180,000 ຄົນ ທີ່​ພວກ​ນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດ​ຄາດ​ຫວັງ​ໄວ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ແຮງງານ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ອັດ​ຕາ​ຄົນ​ຫວ່າງ​ງານ​ ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ໃນ​ຮອບ 50 ປີ ຄື 3.6 ເປີ​ເຊັນ​ ແຕ່​ໂຕ​ເລກ​ໃນ​ມື້​ວານນີ້​ແມ່ນ​ຮ່ອງຮອຍ​ອັນ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຍັງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຢູ່​ກໍຈິງ ແຕ່​ກໍ​ພວມ​ອ່ອ​ນ​ແອລົງ. ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ ຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ດ້ານການ​ຄ້າ ໄດ້​ເພີ້ມ​ໜ້າ​ວຽກ ແຕ່​ພຽງ 3,000 ວຽກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຂາດ​ສີສັນ​ໃນ​ການ​ຈ້າງວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

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