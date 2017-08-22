ຫຼັງຈາກການຖືກເຢາະເຢີ້ຍມາເປັນຫຼາຍໆປີ ກ່ຽວກັບສົງຄາມສະຫະລັດໃນອັຟກາ
ນິສຖານ ວ່າ “ເປັນການສິ້ນເປືອງແລ້ວ,” ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນ ທຣຳ
ກໍໄດ້ອະທິບາຍໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າດຽວນີ້ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດງານຕໍ່ໄປ ໃນປະເທດເອເຊຍໃຕ້
ແຫ່ງນັ້ນ.
ໃນການຖະແຫຼງໃນຄໍ່າຄືນໃນຄ້າຍທະຫານ ຂ້າງນອກນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນນັ້ນ
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ວ່າ “ເປັນການປະຕິບັດງານໄປຕາມສະພາບການທິ່ເໝາະສົມ” ເພື່ອເອົາຊະນະພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໃນປະເທດ
ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ນຳໃຊ້ການທະຫານເພື່ອສ້າງປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື
ຈະສ້າງສາປະເທດອື່ນໆ ຄືນໃໝ່ໃນພາບພົດຂອງຕົນເອງ.
ຈຸດປະສົງຂອງເພິ່ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຄວນຈະຍຸຕິການຍຶດເອົາສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ
ເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະຄ້ຳປະກັນບໍ່ໃຫ້
ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້.
“ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງຈຳນວນກອງກຳລັງທະຫານ ຫຼື ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ
ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໃດໆທັງສິ້ນ,” ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ
ໄດ້ກ່າວຊ້ອງໜ້າພວກທະຫານຈຳນວນ 2 ພັນ ຄົນ ທີ່ຄ້າຍທະຫານຮ່ວມ Myer-
Henderson. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຖານະການໃນພາກພື້ນດິນ ຊຶ່ງຈະບໍ່ມີ
ລາຍການອື່ນໆ ທີ່ຈະນຳພາຍຸດທະສາດຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ. ສັດຕູທັງຫຼາຍຂອງສະຫະລັດ
ຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ແຜນການຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງ ຫຼືເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດ
ຊະນະພວກເຮົາໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ກ່າວເຖິງວ່າ ເທື່ອໃດພວກເຮົາຈະທຳການ
ໂຈມຕີ. ແຕ່ວ່າ ການໂຈມຕີນັ້ນພວກເຮົາແມ່ນຈະເຮັດ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ອະນຸມັດກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ຈຳນວນເຖີງ 4 ພັນ ເພີ່ມອີກ
ໃນອັຟການິສຖານ ອິງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ ທີ່ບໍ່ສາມາດບອກຊື່ໄດ້.
ປັດຈຸບັນນີ້ ມີກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ ຈຳນວນ 8 ພັນ 4 ຮ້ອຍຄົນ ໃນອັຟການິສ
ຖານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກອງກຳລັງອັຟການິສຖານ, ຊຶ່ງບາງສ່ວນ
ແມ່ນປະຕິບັດງານຮ່ວມທັງປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນພວກຕາລີບານ
ຫຼື ກຸ່ມລັດຫຼືກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອັຟການິສຖານ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ຍັງຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນ
ອັຟການິສຖານ
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