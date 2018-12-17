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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສະ​ຫະ​ລັດ ມ​ີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່ການຖືກ​ປິດ​ລົງ

ຮູບ​ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 14 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສະ​ຫະ​ລັດ 25 ເປີ​ເຊັນ ອາດ​ຖືກ​ປິດ​ລົງ​ ໃນ​
ຕອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ນອກຈາກວ່າ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ບັນດາສະ
ມາຊິກສະພາ ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ແຜນການງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍໃໝ່, ເຊິ່ງ
ລວມມີການໃຫ້ທຶນ ສຳລັບການສ້າງກຳແພງຕາມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິກ
ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສະເໜີ ເພື່ອກີດກັ້ນຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ
ນຳ.

ງົບ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ສາມ​ສ່ວນ​ສີ່​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຮອງ​ຮັບ​ແລ້ວ ຈົນ​ຮອດ​
ເດືອນກັນຍາປີໜ້າ, ແຕ່ງົບປະມານທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ເຊິ່ງລວມມີທຶນປີ 2019 ສຳລັບກະ
ຊວງການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ແລະ ເງິນສຳລັບການສ້າງກຳແພງ ທີ່ອາດ
ເປັນໄປໄດ້, ເປັນຄຳປະຕິຍານການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນ
ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອເອົາຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ.

ແຕ່​ເງິນ​ມັດ​ຈຳ 5 ຕື້​ໂດ​ລາ ທີ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢາກ​ໄດ້​ສຳ​ລັບ​ກຳ​ແພງ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 20 ຕື້ໂດ​
ລານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານຢ່າງເດັດດ່ຽວ ໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ສະມາຊິກ
ພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນ, ເຮັດໃຫ້ຊະຕາກຳຂອງມັນ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່. ພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ໄດ້ສະເໜີເງິນສູງສຸດ 1 ພັນ 6 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ, ສຳລັບການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຕາມເຂດຊາຍແດນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບກຳແພງໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຢ່າງ​ພາກ​ພູມ​ໃຈ
ຖ້າເງິນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກລວມ ສຳລັບກຳແພງຂອງທ່ານ. ແຕ່ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດ
ລັດຖະບານໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ທ່ານອາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ແຜນການໃຊ້
ຈ່າຍຊົ່ວຄາວບາງປະເພດ ເພື່ອດຳເນີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະບານທັງ
ໝົດຈົນຮອດທ້າຍປີນີ້ ແລະ ເຂົ້າໃນປີ 2019. ນອກຈາກກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພພາຍໃນແລ້ວ, ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງສຳລັບກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ.

ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ນັ້ນ, ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ຜູ້​ນຳ​ສະ​
ພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດສອງຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ
ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ແລະ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ, ວ່າ
ທ່ານຈະມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປິດລັດຖະບານ ແທນທີ່
ຈະເສຍປຽບໃຫ້ບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງກຳແພງນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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