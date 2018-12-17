ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ 25 ເປີເຊັນ ອາດຖືກປິດລົງ ໃນ
ຕອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ນອກຈາກວ່າ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ບັນດາສະ
ມາຊິກສະພາ ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ແຜນການງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍໃໝ່, ເຊິ່ງ
ລວມມີການໃຫ້ທຶນ ສຳລັບການສ້າງກຳແພງຕາມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິກ
ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສະເໜີ ເພື່ອກີດກັ້ນຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ
ນຳ.
ງົບການໃຊ້ຈ່າຍ ສາມສ່ວນສີ່ຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮອງຮັບແລ້ວ ຈົນຮອດ
ເດືອນກັນຍາປີໜ້າ, ແຕ່ງົບປະມານທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ເຊິ່ງລວມມີທຶນປີ 2019 ສຳລັບກະ
ຊວງການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ແລະ ເງິນສຳລັບການສ້າງກຳແພງ ທີ່ອາດ
ເປັນໄປໄດ້, ເປັນຄຳປະຕິຍານການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ມັກທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນ
ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອເອົາຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ.
ແຕ່ເງິນມັດຈຳ 5 ຕື້ໂດລາ ທີ່ທ່ານ ທຣຳ ຢາກໄດ້ສຳລັບກຳແພງທີ່ມີມູນຄ່າ 20 ຕື້ໂດ
ລານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດຄ້ານຢ່າງເດັດດ່ຽວ ໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ສະມາຊິກ
ພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນ, ເຮັດໃຫ້ຊະຕາກຳຂອງມັນ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງຢູ່. ພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ໄດ້ສະເໜີເງິນສູງສຸດ 1 ພັນ 6 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ, ສຳລັບການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຕາມເຂດຊາຍແດນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບກຳແພງໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານຈະປິດລັດຖະບານຢ່າງພາກພູມໃຈ
ຖ້າເງິນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກລວມ ສຳລັບກຳແພງຂອງທ່ານ. ແຕ່ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດ
ລັດຖະບານໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ທ່ານອາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ແຜນການໃຊ້
ຈ່າຍຊົ່ວຄາວບາງປະເພດ ເພື່ອດຳເນີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະບານທັງ
ໝົດຈົນຮອດທ້າຍປີນີ້ ແລະ ເຂົ້າໃນປີ 2019. ນອກຈາກກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພພາຍໃນແລ້ວ, ເງິນທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງສຳລັບກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ.
ໃນກອງປະຊຸມອາທິດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ນຳສະ
ພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດສອງຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ
ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ແລະ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ, ວ່າ
ທ່ານຈະມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການປິດລັດຖະບານ ແທນທີ່
ຈະເສຍປຽບໃຫ້ບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງກຳແພງນີ້.
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