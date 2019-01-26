ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອະ​ດີດ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ ດ້ານ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ​ຂອງ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ຖືກ​ຈັບ

ທ່ານ ໂຣ​ເຈີ ສ​ໂຕນ (Roger Stone), ອະ​ດີດທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ສານ​​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ຢູ່​ໃນເມືອງ ຝອດລາວ​ເດີ​ເດ​ລຂອງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ​​​ ໃນ​ວັນທີ 25 ມັງ​ກອນ 2019

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ ໂຣ​ເຈີ ສ​ໂຕນ (Roger Stone), ອະ​ດີດທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ ໂດຍມີ​ການ​ວາງ​ເງິນ​ປະ​ກັນ​ໂຕ 2 ແສນ 50 ພັນໂດ​ລາ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ວ່າ ກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຫລາຍ​ຢ່າງທີ່ສືບ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ໃນເລື້ອງ​ການ​ແຊກແຊງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງແຫ່ງ​ຊາດ ປີ 2016.

​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ສານໄປ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ທ່ານ ສ​ໂຕນ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ທ່ານ "ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ແບບຜິດ​ພາດ".

"​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຜິດ​ຕໍ່ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເອົ​າຊະ​ນະ ພວກເຂົາ​ຢູ່​ໃນ​ສານ​ໃຫ້​ໄດ້. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າເຊື່ອ​ວ່າການ​ສືບ​ສວນນີ້ ແມ່ນ​ມີ​ຈຸດ​ປະສົງ​ທາງ​ດ້ານການ​ເມືອງ" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຢືນ​ຢັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝັ້ນ​ ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ.

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ແລ້ວ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ທີ່ຕ້ານ​ຕໍ່​ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຍ້ອນ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ທົນ​ຕໍ່​ການເປັນ​ພະ​ຍານທີ່​ໃຫ້​ການ​ ເທັດໃສ່​ທ່ານ" ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານສ​ໂຕນ ​ທີ່​ຕອບ​ຕໍ່ພວກ​ປະ​ທ້ວງທີ່ຮ້ອງ​ໂຮ ຢ່າງ​ສະ​ໜັ່ນຂຶ້ນ​ວ່າ "ເອົາ​ລາວ​ໄປ​ຂັງ."

ຫລັງ​ຈາກກ່າວ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ແລ້ວ ທ່ານ ສ​ໂຕນ ກໍ​ຢຸດ​ຢູ່​ບຶດ​ນຶ່ງແລ້ວ​ກໍ​ຫັນ​ໜ້າ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ຝູງ​ຄົນ​ທີ່​ໜາ​ແໜ້ນ ໂດຍ​ຍົກ​ມື​ທັງ​ສອງ​ຂ້າ​ງ ຊີ້​ຂຶ້ນ​ຟ້າ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທ່າ​ທາງທີ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣີ​ເຈີດ ນິກ​ສັນ ເຮັດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄປ ຢ່າງ​ອັບ​ອາຍ​ຂາຍ​ໜ້າ. ທ່ານ​ສ​ໂຕນ ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເຄີຍ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ທ່ານນິກ​ສັນ.

[X]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Explore the Mueller investigation: Check out our timeline of events, indictment profiles and history of past investigations.

Explore the Mueller investigation: Check out our timeline of events, indictment profiles and history of past investigations.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ທ່ານ ສ​ໂຕນ​ໃນຕອນ​ເຊົ້າໆ ຂອງ​ວັນສຸກ ວານນີ້​ ຢູ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ​ທີ່​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ຄະ​ນະ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ວ່າ ທ່ານໃຫ້​ການ​ເທັດ, ຂັດ​ຂວາງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະພະ​ຍາ​ຍາມ​ປ່ຽນ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຂອງພະ​ຍານ.

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ: ທ່ານ​ນາງ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຕໍ່ທ່ານ​ສ​ໂຕນ

Sanders: Stone Indictment 'Doesn't Have Anything to Do' with Trump
Embed
Sanders: Stone Indictment 'Doesn't Have Anything to Do' with Trump

No media source currently available

0:00 0:00:35 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ສ​ໂຕນ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ສາ​ລະ​ພາບ​ຜິດຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້ການ​ທີ່​ເມືອງ ຝອດລາວ​ເດີ​ເດ​ລ (Fort Lauderdale) ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວານນີ້. ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ລູ​ຣາ​ນາ ສ​ໂນວ (Lurana Snow) ຂອງ​ສານ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວບອກ​ທ່ານ​ສ​ໂຕນ​ວ່າ ທ່ານບໍ່​ສາ​ມາດ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ, ນະ​ຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ຫລື ນີວ​ຢອກ​ໄດ້ ແລະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ພວກທີ່​ເປັນ​ພະ​ຍານ​.

ທ່ານ​ສ​ໂຕນ ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ​ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດຫຍັງ. ທ່ານ​ເປັນ​ຄົນ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຜູ້​ທີ​ຫົກ ທີ່ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG