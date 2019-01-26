ທ່ານ ໂຣເຈີ ສໂຕນ (Roger Stone), ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວ ໂດຍມີການວາງເງິນປະກັນໂຕ 2 ແສນ 50 ພັນໂດລາ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງພາຍຫລັງທີ່ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາວ່າ ກໍ່ອາດຊະຍາກຳຫລາຍຢ່າງທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກການສືບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດ ໃນເລື້ອງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ປີ 2016.
ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງການສານໄປໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ ສໂຕນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານ "ຖືກກ່າວຫາແບບຜິດພາດ".
"ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຊະນະ ພວກເຂົາຢູ່ໃນສານໃຫ້ໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການສືບສວນນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທີ່ຢືນຢັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ.
"ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ການທີ່ຕ້ານຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຍ້ອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ທົນຕໍ່ການເປັນພະຍານທີ່ໃຫ້ການ ເທັດໃສ່ທ່ານ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານສໂຕນ ທີ່ຕອບຕໍ່ພວກປະທ້ວງທີ່ຮ້ອງໂຮ ຢ່າງສະໜັ່ນຂຶ້ນວ່າ "ເອົາລາວໄປຂັງ."
ຫລັງຈາກກ່າວເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວ ທ່ານ ສໂຕນ ກໍຢຸດຢູ່ບຶດນຶ່ງແລ້ວກໍຫັນໜ້າກັບມາຫາຝູງຄົນທີ່ໜາແໜ້ນ ໂດຍຍົກມືທັງສອງຂ້າງ ຊີ້ຂຶ້ນຟ້າ ຊຶ່ງເປັນທ່າທາງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຣີເຈີດ ນິກສັນ ເຮັດໃນເວລາທີ່ເພິ່ນຍ່າງອອກຈາກທຳນຽບຂາວໄປ ຢ່າງອັບອາຍຂາຍໜ້າ. ທ່ານສໂຕນ ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານນິກສັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ຈັບກຸມທ່ານ ສໂຕນໃນຕອນເຊົ້າໆ ຂອງວັນສຸກ ວານນີ້ ຢູ່ລັດຟລໍຣິດາທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ພາຍຫລັງທີ່ຄະນະຕຸລາການຂອງລັດຖະບານກາງກ່າວຫາທ່ານວ່າ ທ່ານໃຫ້ການເທັດ, ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະພະຍາຍາມປ່ຽນຄຳໃຫ້ການຂອງພະຍານ.
ເບິ່ງວີດິໂອ: ທ່ານນາງ ແຊນເດີສ໌ ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານສໂຕນ
ທ່ານ ສໂຕນ ບໍ່ໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດຢູ່ໃນການໃຫ້ການທີ່ເມືອງ ຝອດລາວເດີເດລ (Fort Lauderdale) ໃນວັນສຸກຕອນເຊົ້າວານນີ້. ຜູ້ພິພາກສາ ລູຣານາ ສໂນວ (Lurana Snow) ຂອງສານລັດດັ່ງກ່າວບອກທ່ານສໂຕນວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດເດີນທາງອອກຈາກພາກໃຕ້ຂອງລັດຟລໍຣິດາ, ນະຄອນວໍຊິງຕັນ, ຫລື ນີວຢອກໄດ້ ແລະບໍ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກທີ່ເປັນພະຍານ.
ທ່ານສໂຕນ ໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດຫຍັງ. ທ່ານເປັນຄົນໃນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານທຣຳ ຜູ້ທີຫົກ ທີ່ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນການສືບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ