ທ່ານ Stone ທີ່ປຶກສາ ທ່ານທຣຳ ປະຕິເສດ ຕໍ່ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຣັດເຊຍ

ທ່ານ Roger Stone ທີ່ປຶກສາທາງການເມືອງ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ພົວພັນ ຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ມາເປັນເວລາຍາວນານນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ
“ທ່ານບໍ່ໄດ້ພົວພັນ” ກັບການກ່າວຫາ ທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃສ່
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນປີກາຍນີ້, ກ່ອນໜ້າການສອບປາກຄຳ
ຂອງຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ໃນຄຳຖະແຫຼງເປີດ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ກ່ອນກອງປະຊຸມແບບປິດລັບ ທ່ານ Stone
ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການຈະແຈ້ງທີ່ວ່າ ໃນມີປະເທດນອກ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບການໂຄສະນາ
ຫາສຽງ, ປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ແນະນຳ ໃຫ້ມີການສືບສວນສອບສວນ ແທນທີ່
ຈະເບິ່ງໃສ່ Ukraine ແລະຜູ້ສະໝັກສັງກັດພັກ Democrats ທ່ານນາງ Hillary Clinton.
ທ່ານ Stone ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການທີ່ໄດ້ຮັບຊາບ ເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ WikiLeaks ໄດ້ເປີດເຜີຍພວກ emails ຈາກຫົວໜ້າໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ
ຄລິນຕັນ ທ່ານ John Podesta ແລະທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບກິດ
ຈະກຳໃດໆທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຕາງໜ້າໃຫ້ລູກຄວາມຂອງທ່ານ.
“ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງເລື່ອງນີ້ວ່າ ເປັນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານທາງການເມືອງ
ເພາະວ່າ ມີສະມາຊິກຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍໃນຄະນະກຳມະການນີ້ ທີ່ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ
ທີ່ບໍ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ແລະໄດ້ພິສູດຢ່າງຜິດໆໃນລາຍງານ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ການສົມຮູ່ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍ ໂດຍປາດສະຈາກຫຼັກຖານໃດໆ ທີ່ຈະສາມາດນຳ
ຂຶ້ນຟ້ອງຕໍ່ສານ ຫຼືແມ່ນແຕ່ສານຂອງການອອກຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາທາລະນະ
ໄດ້ນັ້ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.
ນອກຈາກ ຄະນະກຳມະການສືບລັບຈາກສະພາຕ່ຳແລ້ວ ຍັງມີ ຄະນະກຳມະການ
ສືບລັບຈາກສະພາສູງ ຍັງໄດ້ທຳມີການສືບສວນຂອງຕົນ ໃນການພົວພັນຂອງຣັດເຊຍ
ແລະຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ.
ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ ທ່ານ Robert Mueller
ໄດ້ນຳພາໃນການຫາຫຼັກຖານຕ່າງຫາກ ໃນບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນຖານະໄອຍະການ
ພິເສດຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ.
ອົງການສືບລັດລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນແລ້ວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າ
ແຊກແຊງ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະທຳລາຍໂອກາດຂອງທ່ານນາງ
ຄລິນຕັນທີ່ຈະໄດ້ຖືກຮັບເລືອກ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມທ່ານທຣຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃດໆກັບຣັດເຊຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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