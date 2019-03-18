ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈມຕີອີກເທື່ອນຶ່ງ ມື້ລາງສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ
ຈອນ ແມັກເຄນ ລຸນຫລັງເກືອບເຈັດເດືອນ ທີ່ອະດີດນັກໂທດສົງຄາມຫວຽດນາມໄດ້
ເສຍຊີວິດຍ້ອນມະເຮັງໃນສະໝອງ.
ຢູ່ໃນຄຳເວົ້າໃນການສົງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີສາມເທື່ອຊ້ອນກັນໃນວັນເສົາ ແລະວັນ
ອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ປະນາມສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກຣີພັບບລິກັນ ວ່າໄດ້
ຊ່ວຍຍຸແຍ່ການສືບສວນອັນຍາວນານຂອງ ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ
ວ່າມີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານທຣຳ ປີ
2016 ກັບຣັດເຊຍ ແລະຈົ່ມວ່າອີກເທື່ອນຶ່ງ ດັ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຮັດມາ ກ່ຽວກັບການ
ລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານແມັກເຄນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພິນາດ ໃນຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະດັດແປງນະໂຍບາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ດືງດູດເອົາຄວາມໂກດແຄ້ນສອງເທື່ອ ຈາກລູກສາວຂອງ
ທ່ານແມັກເຄນ ຄືທ່ານນາງ ເມເກິນ ແມັກເຄນ ແລະຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຈຳ
ນວນນຶ່ງ.
ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ມື້ລາງພໍ່ຂອງທ່ານນາງແລ້ວ ທ່ານນາງກໍກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີໃຜຈະຮັກ
ທ່ານເລີຍ ຄືດັ່ງເຂົາເຈົ້າຮັກພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ຢາກໃຫ້ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ມີເວລາຫຼາຍກວ່າໃນວັນເສົາກັບທ່ານ. ບາງທີໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງ
ທ່ານ ແທນທີ່ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງວິດເຕີຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາມາກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈົ້າ”
ເວລາທ່ານທຣໍາໄດ້ທຳການໂຈມຕີອີກ ໃນວັນອາທິດ ລູກສາວທ່ານແມັກເຄນ ກ່າວວ່າ
“ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າເຮືອນຢູ່ໃນຫົວຂອງທ່ານ” ຢູ່ໃນ
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ ທີ່ປາກົດວ່າຕໍ່ມາໄດ້ຖືກລືບອອກ.
ເພື່ອນທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານແມັກເຄນຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ສັງກັດພັກຣີພັບ
ບລິກກັນ ທ່ານລິນເຊ ແກຣມ ທັງເປັນພັນທະມິດຂອງທ່ານທຣຳນຳ ກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ @SenJohnMcCain ແລະຄວາມເສຍສະລະຂອງທ່ານແກ່ປະເທດຊາດ: ທ່ານໄດ້
ວາງບາດກ້າວໄປໜ້າ ເພື່ອສ່ຽງຊີວິດຂອງທ່ານເພື່ອປະເທດຂອງທ່ານ ຮັບໃຊ້ຢ່າງເປັນ
ກຽດພາຍໃຕ້ຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະໄດ້ເປັນນຶ່ງຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ຕິດ
ຕາມກັນໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ. ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບການຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຈະປ່ຽນ
ແປງໄປເລີຍ ຫຼືລົບລ້າງໄດ້.
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