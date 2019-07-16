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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທີ່ປຶກສາ ທຳນຽບຂາວ ທ.ນ. ຄອນ​ເວ ບໍ່ໄປໃຫ້ການ ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳມະການ ຂອງ ສະພາຕ່ຳ

ທີ່ປຶກສາຜູ້ອາວຸໂສ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ແຄລີແອນ ຄອນເວ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019.

ທີ່ປຶກສາຜູ້ອາວຸໂສຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ແຄລລີແອນ ຄອນເວ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ບໍ່ໄດ້ໄປປາກົດຕົວ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຄະນະກຳມະການກວດກາ ແລະປະຕິຮູບ ຂອງສະພາຕ່ຳ
ເພື່ອໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ວ່າ ທ່ານນາງ ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ ກົດໝາຍ Hatch Act
ໂດຍການບໍ່ປະຕິບັດຕາມໝາຍເກາະ ຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງອອກ
ໄປ ຫຼັງຈາກທີ່ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະມາປາກົດຕົວ ໂດຍສະໝັກໃຈ ເພື່ອຕອບຄຳ
ຖາມທັງຫຼາຍນັ້ນ.

ສຳນັກງານດ້ານການໃຫ້ຄຳປຶກສາພິເສດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ແນະນຳ ຢູ່ໃນບົດລາຍ
ງານສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ວ່າ ໃຫ້ປົດ
ທ່ານນາງຄອນເວ ອອກຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຍ້ອນວ່າເພິ່ນໄດ້ລະເມີດຫຼາຍ ຄັ້ງຕໍ່ກົດໝາຍ
ລັດຖະບານກາງ ທີ່ຫ້າມພະນັກງານລັດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະການໃດໆ ທີີ່ມີການ
​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ໃດ​ນຶ່ງ​.

ປະທານຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ທ່ານເອີໄລຈາ ຄຳມິງສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນການເປີດ
ກອງປະຊຸມ ວ່າ ທ່ານນາງຄອນເວ “ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ ຍ້ອນຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນ” ໂດຍໃຊ້ບົດບາດຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນລັດຖະບານ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຜະລິດຕະພັນ
ເຄື່ອງແຟຊັ້ນ ຂອງລູກສາວທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະທັງເປັນທີ່ປຶກສາ ນັ້ນກໍຄື ທ່ານ
ນາງ ອີວັງກາ ທຣຳ ໃນລະຫວ່າງ ການໃຫ້ສຳພາດກັບ ໂທລະພາບ Fox News.

ທ່ານນາງຄອນເວ ຍັງ “ໃຊ້ເງິນພາສີ ຂອງປະ​ຊາ​ຊົນຢ່າງສະຊາຍ” ໃນການຈ່າຍຄ່າ
ເດີນທາງ ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊົດໃຊ້ແທນຄືນ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມິ້ງ ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.

ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທ່ານນີ້ ໄດ້ສອບຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງ ທ່ານນາງຄອນເວ ຈຶ່ງ ບໍ່ໄດ້
ມາປາກົດຕົວ ໃນການຮັບຟັງຄຳ​ໃຫ້​ການ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເອີ້ນວ່າ “ເປັນກໍລະ
ນີທີ່ຊັດເຈນ” ຊຶ່ງໝາຍເກາະດັ່ງກ່າວ ຄວນເຮັດໃຫ້ທ່ານນາງ ຈຳຕ້ອງໄດ້ ມາປາກົດຕົວ.

ທ່ານຄຳມິງສ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ບັງ​ຄັບ​ທ່ານ​ນາງ​ ໃຫ້​ມາ​ໃຫ້​ການ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ
ແນະ​ນຳ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ ຢາກ​ໃຫ້ ທ່ານ
​ນາງ​ມາ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ໜ້າ​ສະ​ພາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລະ​ເມີດ ​ຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ​ລັດ​ຖະ​ບານກາງ​ ຫຼາຍ​ໆ
​ຂໍ້” ຊຶ່ງ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ອີງ​ຕາມທ່ານຄຳມິ້ງ​ແລ້ວ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ
ແຫ່ງ​ຊາດ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຍົກໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ຢູ່​ໃນ​ມາດ​ຕະ​ຖານທີ່​
ສູງ​ສຸດ” ແລະ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພິ​ເສດ ຕໍ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ແມ່ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມເທື່ອ​ທີ​ສອງ ທີ່​ຈະ
​ສອບ​ຖາມ​ທ່ານ​ນາງ​ຄອນ​ເວ​ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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