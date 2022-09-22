ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ທຸລະກິດທົ່ວໂລກຂອງ ຄອບຄົວ ແລະລູກຜູ້ໃຫຍ່ສາມຄົນຂອງທ່ານ ຖືກກ່າວຫາໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດນິວຢອກວ່າ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ້ໂກງ “ທີ່ໜ້າວິຕົກ” ເປັນເວລານານກວ່າທົດສະວັດ ໂດຍການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າສູງເກີນມູນຄ່າຕົວຈິງຫຼາຍຕື້ໂດລາ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.
ໃນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ມີ 220 ໜ້າ ທີ່ຍື່ນຢູ່ໃນສານສູງສຸດຂອງລັດນິວຢອກ, ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດ, ທ່ານນາງເລັດທີເທຍ ເຈມສ໌ (Letitia ເຈມສ໌), ໄດ້ກ່າວຫາອະດີດຜູ້ນຳສະຫະລັດວ່າ ຂຽນບັນຊີມູນຄ່າສຸດທິທາງດ້ານການເງິນ ຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ຖືກຕົວຈິງຢູ່ເປັນປະຈຳມາ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຂອງການຖືຄອງ ອະສັງຫາລິມະສັບຂອງທ່ານ ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ "ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງື່ອນໄຂ ທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ” ກ່ຽວກັບການກູ້ເງິນຂອງທະນາຄານ ແລະຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ໃນຂະນະທີ່ຫລຸດມູນຄ່າໃນເອກະສານອື່ນລົງເພື່ອໃຫ້ເສຍພາສີຫລຸດລົງ.
ທ່ານນາງເຈມສ໌ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳສາມາດໄດ້ຮັບ 250 ລ້ານໂດລາ ທີ່ເປັນ ລາຍໄດ້ອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງເປັນເງິນທີ່ທ່ານນາງຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ຄືອົງການທຣຳ ຖືກປັບໃໝ.
ຄະດີທີ່ທ່ານນາງເຈມສ໌ ຍື່ນຟ້ອງທ່ານທຣຳ, ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ແລະລູກຜູ້ໃຫຍ່ ສາມຄົນຂອງທ່ານ ຄື ດໍໂນລ ຈູເນຍ, ອີວັງກາ ແລະເອຣິກ ຫມົດທຸກຄົນທີ່ມີ ບົດບາດສໍາຄັນໃນທຸລະກິດຄອບຄົວ ແມ່ນການຮ້ອງຮຽນທາງແພ່ງ. ແຕ່ຫຼັງຈາກ ການສືບສວນເປັນເວລາສອງປີ, ທ່ານນາງເຈມສ໌ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານທຣຳ ແລະທຸລະກິດຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍທາງອາຍາ ຂອງລັດຈໍານວນນຶ່ງ ແລະ "ອາດຈະເປັນ" ກົດຫມາຍ ອາຍາຂອງລັດຖະບານກາງອີກເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານນາງເຈມສ໌ ໄດ້ສົ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານນາງຄົ້ນພົບ ໄປຫາໄອຍະການຂອງລັດຖະ ບານກາງໃນນະຄອນນິວຢອກ, ເຖິງແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອວ່າ ພວກເພິ່ນຈະດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບທ່ານທຣຳ ແລະທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຫລືບໍ່. ທ່ານນາງຍັງຫາທາງຂັດຂວາງທ່ານທຣຳກັບລູກໆ ບໍ່ໃຫ້ດໍາເນີນ ທຸລະກິດໃນລັດນັ້ນ ອີກດ້ວຍ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ, ທ່ານນາງອາລີນາ ແຮັບບາ (Alina Habba), ພັນລະນາເຖິງການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນວ່າ "ເປັນການສວຍໃຊ້ສິດອໍານາດແບບຜິດ," ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ກັບທຸກໆການກ່າວອ້າງ ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ."
ອົງການທຣຳ ກ່າວວ່າ ຜູ້ໃຫ້ເງິນກູ້ແກ່ບໍລິສັດ "ໄດ້ຮັບກໍາໄລຢ່າງງາມ - ຕໍ່ ການປັບດອກເບ້ຍແລະຄ່າທໍານຽມຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ" ຈາກເຮັດທຸລະກໍາ ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບບໍລິສັດ.