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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ຈະ​ຂໍ​ຮ້ອງ ​ໃຫ້​​ຄິວ​ບາ ຫຼຸດ​ຈຳນວນ ​ພະນັກງານ ຢູ່ສະຖານທູດຄິວບາ

ສະມາຊິກກອງກຽດຕິຍົດຄົນນຶ່ງ ຂອງຄິວບາ ຢືນຢູ່ໃກ້ກັບປ້າຍ ທາງເຂົ້າສະຖານທູດຄິວບາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.

ສະຫະລັດ​ຈະ​ຂໍ​ຮ້ອງ ຫລື​ສັ່ງ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ຄິວ​ບາຫຼຸດ​ຈຳນວນ​ພະນັກງານຂອງຕົນຢູ່
ສະຖານທູດຄິວ​ບາ​ ໃນ​ນະຄອນຫລວງວໍ​ຊິງຕັນລົງ ອີ​ງຕາມລາຍ​ງານ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຫຼາຍໆ
​ສະບັບ ​ທີ່​ໄດ້​ອ້າງແຫ​ລ່ງຂ່າວ​ ຂອງລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ. ​ລາຍ​ງານ​ເຫລົ່າ​
ນັ້ນ​ ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ເຖິງ​ນຶ່ງ​ອາທິດ ​ຫລັງ​ຈາກສະຫະລັດ​ໄດ້​ຫລຸດ​ຈຳນວນ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ຕົນ
​ລົງ ​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນ​ຮາ​ວາ​ນາ ລຸນຫລັງການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ລຶກລັບ​ ໃສ່​ພວກ​ນັການ​ທູດ​ສະ
ຫະ​ລັດ ​ຢູ່ໃ​ນຄິວ​ບາ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດຂອງ​ສະຫະລັດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ “​ໃຫ້ລໍ ຖ້າ​ຟັງ”
​ເວລາ​ມີ​ການ​ຖາມ​ວ່າ ການ​ປະກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ ຄານ​ມື້​ນີ້ຫຼືບໍ່.

ອີີງ​ຕາມ​ອົງການ​ຂ່າວ AP ​ແລ້ວ ສະຫະລັດ​ຈະ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຄິວ​ບາ​ຖອນ 60 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງພະ
ນັກງານຕົນອອກ​ຈາກ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ໜັງສືພິມ Miami Herald ​ແລະອົງການ
Reuters ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ຈະ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຄິວ​ບາ​ຖອນພະນັກ
ງານ ຢູ່​ສະຖານທູດຂອງ​ຕົນລົງສອງ​ສ່ວນ​ສາມ.

​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ​ໄດ້​ປະກາດ​ຈະ​ຖອນ​ພະນັກ
ງານ​ການ​ທູດ​ທີ່​ບໍ່​ສຳຄັນ​ອອກ​ຈາກ​ຄິວ​ບາ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ ໃນ “ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່
ສຸຂະພາບ” ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ການ​ທູດ​ອາ​ເມຣິກັນ 21 ຄົນ ​ທີ່ນະຄອນ​ຮາ ວາ​ນາ.

​ໃນໄລຍະ​ຫຼາຍໆເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ພວກ​ພະນັກງານ​ໄດ້​ລາຍ​ງານເຖິງ​ອາການ​ຕ່າງໆ​
ນາໆ ຮວມທັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຍິນ ວິນ​ຫົວ ບັນຫາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ​ບັນຫານ​ອນບໍ່​ຫລັບ. ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງການປະກາດ​ການ​ຫຼຸດຈຳນວນພະນັກງານຂອງ​ສະຫະລັດ ນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ Rex Tillerson ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ສືບສວນບໍ່​ສາ ມາດ​ພິຈາລະ​ນາ​ເຖິງ​ສາ​ເຫດ
​ຂອງ​ບັນຫາ​ສຸຂະພາບ ຫລື​ວ່າ ໃຜອາດເປັນ​ຜູ້​ຮັບ ຜິດຊອບ.

​ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ປັດຈຸບັນ ສະຫະລັດ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຄິວ​ບາ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ວ່າ
ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ແຕ່​ວ່າ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ໄລ່​ນັກ​ການ​ທູດ
ຄິວ​ບາ​ສອງ​ຄົນອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ມີຂຶ້ນ
​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຄິວ​ບາ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້ການປ້ອງ​ກັນຄວາມປອດ​ໄພ​ ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ການ​ທູດ​ຢູ່​ດິນ
​ແດນ​ຄິວ​ບາ.

ຄິວ​ບາ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ​ຕົນຈະໃຫ້
ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ການ​ສຶບສວນນີ້.

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