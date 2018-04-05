ປະທານາທີບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ສະຫະລັດ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດສົງຄາມການຄ້າ ກັບຈີນ ຫຼັງຈາກປັກກິ່ງ ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະ
ຂຶ້ນພາສີຕໍ່ພວກສິ້ນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກສະຫະລັດ ທີ່ມີມູນຄ່າ 50 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນການ
ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຂຶ້ນພາສີ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດອອກໄປນັ້ນ.
ໃນການຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ “ພວກເຮົາ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດສົງຄາມການຄ້າກັບຈີນ, ສົງຄາມການຄ້າທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເສຍໄຊມາດົນນານແລ້ວຈາກພວກໂງ່ເຫງົ້າ ຫຼືບໍ່ ກໍພວກທີ່ໄຮ້ຄວາມສາມາດ, ພວກຜູ້
ຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສະຫະລັດ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາ
ຂາດດຸນການຄ້າ 500 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ, ດ້ວຍການລັກຂະໂມຍຊັບສິນ
ທາງສະຕິບັນຍາ ປະມານ 300 ພັນລ້ານໂດລາ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ດຳເນີນ
ຕໍ່ໄປອີກ.”
ໃນວັນດຽວກັນນັ້ນ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ແລຣີ
ຄຸດໂລ(Larry Kudlow) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ບລູມເບີກ (Bloomberg News)
ວ່າ“ຍັງບໍ່ ມີການຂຶ້ນຄ່າພາສີເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ແລະທັງໝົດນີ້ ແມ່ນພຽງແຕ່
ການສະເໜີເທົ່ານັ້ນ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານວີລເບີ ຣັອສ (Wilbur Ross) ໄດ້ບອກກັບອົງການ
ຂ່າວຊີເອັນບີຊີ (CNBC) ວ່າ “ແມ່ນແຕ່ສົງຄາມທີ່ຍິງກັນ ກໍຍັງຈົບລົງດ້ວຍການ
ເຈລະຈາ...ສະນັ້ນກໍບໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ແປກໃຈຫຍັງກ່ຽວກັບເຫດການນີ້ ຖ້າຫາກວ່າ
ຜົນຂອງການສະຫຼຸບທັງໝົດ ແມ່ນຈົບລົງດ້ວຍເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນສັບປະດານີ້ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໄດ້ເລີ້ມພົວພັນມີປາກມີສຽງ
ທາງການຄ້າ. ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຂຶ້ນພາສີ ກ່ອນໜ້ານີ້
ຕໍ່ເຫຼັກກ້າແລະອາລູມີນຽມ ທີ່ສະເໜີໂດຍລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ, ຈີນ ໄດ້ເລີ່ມການ
ເພີ່ມພາສີສູງເຖິງ 25 ເປີເຊັນ ໃນສິນຄ້າ 128 ຊະນິດຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຮວມທັງ
ໝາກໄມ້, ພວກຖົ່ວຕ່າງໆ, ຊີ້ນໝູ, ເຫຼົ້າວາຍນ໌, ເຫຼັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງມື້ດຽວກັນນັ້ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ
(USTR) ສະເໜີໃຫ້ຂຶ້ນພາສີ ຕໍ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຈີນ 1 ພັນ 300 ຊະນິດ ຊຶ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນ ສິນຄ້າປະເພດອະວະກາດ, ອຸບປະກອນການແພດ ແລະຂໍ້ມູນທາງດ້ານ
ເທັກໂນໂລຈີຕ່າງໆ. ໃນເວລາບໍ່ຮອດ 12 ຊົ່ວໂມງ, ຈີນ ກໍໄດ້ປະກາດແຜນການຂອງ
ຕົນ ຂຶ້ນພາສີ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ສິນຄ້າສະຫະລັດຕ່າງໆ ປະມານ 25 ເປີເຊັນ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມທາງການເມືອງຂອງອາເມຣິກັນ 106 ຊະນິດ,
ທີ່ຮວມທັງ ຖົ່ວເຫຼືອງ ລົດຍົນ ແລະເຮືອບິນນຳ.
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