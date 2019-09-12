“ປະຊາຊົນແມ່ນກຳລັງຈະຕາຍຍ້ອນການດູດກອກຢາໄຟຟ້າ,” ລວມທັງເດັກນ້ອຍ,
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ປະກາດຄວາມຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະກຳຈັດ
ສານໃຫ້ກິ່ນສ່ວນຫຼາຍທີ່ຖືກຂາຍໃນປະເທດ ສຳລັບກອກຢາໄຟຟ້າ ຫຼື Vaping ນັ້ນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃນຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີໃນວັນພຸດວານນີ້
ກ່ຽວກັບ ກອກຢາໄຟຟ້າ ຫຼັງຈາກຢ່າງໜ້ອຍຫົກຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກຫຼາຍຮ້ອຍ
ຄົນໄດ້ລົ້ມປ່ວຍທົ່ວປະເທດ ໃນຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາຍ້ອນພະຍາດລຶກລັບ ທີ່ເຊື່ອມ
ໂຍງກັບການສູບກອກຢາໄຟຟ້ານັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກອກຢາໄຟຟ້າ ແມ່ນທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຂົ້າໃຈ. ມັນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ. ມັນແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່.
ກອກຢາໄຟຟ້າຖືກໂຄສະນາວ່າ ເປັນທາງເລືອກອື່ນທີ່ປອດໄພກວ່າ ສຳລັບຜູ້ສູບຢາ
ທີ່ຕິດສານນິໂຄທີນ. ແຕ່ການເຈັບປ່ວຍ ພ້ອມກັບການໂຄສະນາຂາຍຜະລິດຕະພັນທີ່
ກິ່ນລົດຊາດ ເພື່ອດຶງດູດເຍົາວະຊົນຫຼາຍລ້າຍຄົນໃຫ້ມີນິໄສສູບຢານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້
ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງກັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າ ການສູບກອກຢາໄຟຟ້າແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ໃຫຍ່
ຫຼວງ ໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານເອງ, ເຊິ່ງລວມທັງທ້າວ ບາຣອນ ລູກຊາຍຂອງເພິ່ນທີ່ມີ
ອາຍຸ 13 ປີ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ທາງຂ້າງພັນລະຍາ, ທ່ານນາງ ເມລາເນຍ ວ່າ
“ລາວມີລູກຊາຍ, ລາວມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຂງແກ່ນ ກ່ຽວກັບ ມັນຫຼາຍ. ລາວເຄີຍເຫັນ
ມັນແລ້ວ.”
ພ້ອມກັນນັ້ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນການປຶກສາຫາລື ຢູ່ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ແມ່ນລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການມະນຸດ ທ່ານ ອາເລັກຊ໌ ອາຊາ ແລະ
ວ່າການກຳມາທິການຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ, ທ່ານ ເນັດ ຊາບເລັສ໌.
ທ່ານ ອາຊາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ “ຂໍ້ມູນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ພວກເດັກນ້ອຍແມ່ນກຳລັງເລີ່ມເຂົ້າຫາຜະລິດຕະພັນພວກນີ້ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາໄດ້
ທຳຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດແລ້ວ ເພື່ອບັງຄັງໃຊ້ມັນກໍຕາມ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາ
ຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລົດຊາດດຶງດູດຄົນພວກນີ້ອອກໄປຈາກຕະຫຼາດ.”