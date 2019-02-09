ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານວ່າ ທ່ານອາດຈະບໍ່ບັນລຸເສັ້ນຕາຍ ທີ່ຈະ
ບອກກັບລັດຖະສະພາວ່າ ທ່ານນັ້ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈຈະລົງໂທດ ຫຼືບໍ່ ຕໍ່ຜູ້ໃດກໍຕາມ
ທີ່ໄດ້ສັງຫານນັກຂ່າວຊາວຊາອຸດີ ທ່ານຈາມາລ ຄາຊອກກີ ນັ້ນ.
ສະພາສູງ ໃຫ້ເວລາແກ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈົນຮອດມື້ວັນສຸກວານນີ້
ທີ່ຈະຕັດສິນ ວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດ ເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕາຍຂອງທ່ານຄາຊອກກີ
ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສັງຫານໂດຍພວກສັງຫານຊາວຊາອຸດີ ໃນສະຖານກົງສູນຂອງລາດຊະ
ອານາຈັກ ທີ່ນະຄອນອິສຕັນບູລ, ເທີກີ ໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້.
ພວກຜູ້ນຳຂອງສະພາ ໄດ້ສັ່ງລາຍງານໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້, ໃຫ້ໂອກາດແກ່
ລັດຖະບານ ຊຸດນີ້ ເປັນ 120 ວັນ ທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ຜົນສະຫຼຸບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ສາມາດທີ່ຈະປະຕິເສດ ຕໍ່ການເອົາບາດກ້າວຂອງລັດຖະສະພາທີ່ຮ້ອງຮຽນ
ໄປນັ້ນ ວ່າ ເມື່ອໃດມັນຈຶ່ງເຫັນສົມຄວນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກຳກັບໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ
ແບບເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງການເອົາບາດກ້າວ ທີ່ພົວພັນ
ກັບການສັງຫານທ່ານຄາຊອກກີ ແລະຮັບຊາບວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ທຳການ
ລົງໂທດຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າຊາວຊາອຸດີແລ້ວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ດຳເນີນງານໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ທີ່ຍຶດເອົາ
ວີຊາຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວຊາອຸດີ ເກືອບວ່າ 20 ກວ່າຄົນ ແລະໂຈະການ
ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຮອນ ຊັບສິນຕ່າງໆ ຂອງອີກ 17 ຄົນ.
ທ່ານຄາຊອກກີ ແມ່ນນັກຂຽນຄໍລຳຂອງໜັງສືພິມ Washington Post
ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຂຽນຕຳໜິຕິຕຽນອົງມົງກຸດລາດກຸມມານຂອງຊາວອຸດີ ໂມຮາແມັດ
ບິລ ຊາລມານ. ສາກສົບຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແມ່ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພົບເຫັນເທື່ອ.
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