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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະບານ ປ. ທຣຳ ຈະຫລຸດ ຈຳນວນ ອົບພະຍົບ ເຂົ້າມາໃນ ສຫລ ລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ ງານສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງລັດ ໃນເມືອງ Indianapolis ລັດ Indiana, ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2017.

ຄະນະລັດຖະບານຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ວາງແຜນຈະຫລຸດ​ຈຳນວນ ອົບພະຍົບທີ່​ໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນປີ
ໜ້ານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຂໍຮ້ອງຈາກກຸ່ມມະນຸດສະທຳຕ່າງໆ ສະຫະລັດ
ຄວນຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຜູ້​ຄົນໃຫ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ​ເກົ່າ.

ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະກາດ ໃນບົດລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ວາງແຜນຈະຮັບ​ເອົາອົບພະຍົບບໍ່ກາຍ 45,000 ຄົນ ໃນປີ
ໜ້ານີ້ ເຊິ່ງຈະເປັນຈຳນວນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຮອບກວ່າ 35 ປີກວ່າໆ.

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ສະເໜີ​ໃຫ້​ຮັບ​ເອົາອົບພະຍົບຫຼາຍ
ກວ່າຈຳນວນດັ່ງກ່າວເຖິງ 2 ເທົ່າ ຄື 110,000 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງ 12 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ.

ຄາດກັນວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈະປະກາດແຜນການ​ຮັບ​ເອົາອົບພະຍົບໃໝ່ ຢ່າງເປັນ
ທາງການໃນສອງສາມມື້ຂ້າງ​ໜ້ານີ້. ຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່​ ໃນ​ການ​ເອົາພວກອົບພະຍົບ
45,000 ຄົນ ຈະ​ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນສົກງົບປະມານປະຈຳປີ 2018 ຂອງ
ສະຫະລັດ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້. ມັນເປັນຕົວເລກ ທີ່ຕ່ຳກວ່າ
ຂໍ້ຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ ສະຫະລັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຄງການ
ອົບພະຍົບຂຶ້ນມາ ໃນປີ 1980.

ພາຍໃນນຶ່ງປີເຕັມ ຈຳນວນທັງໝົດຂອງອົບພະຍົບ ທີ່​ໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາ ໃນປະເທດສຳລັບງົບປະມານປະຈຳປີ 2017 ເຊິ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງໃນທ່ຽງຄືນຂອງ
ວັນເສົານີ້ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະມີຢູ່ປະມານ 54,000 ຄົນ. ໃນລະຫວ່າງສົກງົບ
ປະມານປີ 2016 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປີ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງສອງສະ​ໄໝຂອງ
ທ່ານ ໂອບາມາ ນັ້ນ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບ 84,995 ຄົນ.

ການໂຮມຊຸມນຸມ ເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ໃນນະຄອນ Boston, ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2017.
ການໂຮມຊຸມນຸມ ເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ໃນນະຄອນ Boston, ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2017.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເຖິງ ຕົວເລກ 45,000
ນັ້ນ ແມ່ນ “ຂີດຈຳກັດ” ຫຼື ຈຳນວນສູງສຸດຂອງອົບພະຍົບ ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸ
ຍາດໃຫ້ເຂົ້າປະເທດ ໃນລະຫວ່າງ 12 ເດືອນຂ້າງໜ້າ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້
ກ່າວວ່າ ຈຳນວນອົບພະຍົບ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າປະເທດທີ່ແທ້ຈິງພາຍ
ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ ປີ 2018 ນັ້ນ ອາດຈະຕ່ຳກວ່ານັ້ນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສ່ວນພວກຜູ້ທີ່ຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເປັນອົບພະຍົບ ແມ່ນຈະຖືກພິຈາລະນາຕັດສິນ
ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຈຳນວນນຶ່ງ ດັ່ງທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່
ກໍຍັງຈະມີ ຈຳນວນອົບພະຍົບສຳລັບເຂດຕ່າງໆ ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ຢ່າງສະເພາະ
ເຈາະຈົງ.

​ໂຕ​ເລກທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ລັດຖະສະພາ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ສະ​ແດງ​ໃຫ້ເຫັນວ່່າ ອົບພະຍົບ 19,000 ຄົນ ຄື 42 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ
ອາດຈະມາຈາກທະວີບອາຟຣິກາ. ສ່ວນ​ໂຕ​ເລກອື່ນໆ ທີ່ລວມມີ ພວກທີ່​ມາ​ຈາກ​
ພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ເອເຊຍໃຕ້ ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໄວ້ 17,000 ຄົນ ຫຼື 39 ​ເປີ​ເຊັນ
ແລະ ຈຳນວນ 5,000 ຄົນແມ່ນ​ສຳລັບອົບພະຍົບຈາກ​ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ,
2,000 ຄົນ ຈາກຢູໂຣບ ແລະ 1,500 ຄົນຈາກອາເມຣິກາ ລາຕິນ ແລະ ເຂດ
ກາຣີບຽນ.

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