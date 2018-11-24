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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດ​ຖະ​ບານ ສ​ຫລ ຮ້ອງ​ຂໍ ໃຫ້​ສານ​ສູງ​ສຸດ ຕັດ​ສິນ ກ່ຽວ​ກັບ ພວກ​ປ່ຽນ​ເພດ ໃນ​ກອງ​ທັບ

ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ປະ​ທ້ວງ ຕໍ່​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່​ຈະ​ຕີ​ຄວາມ​ໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ຄຳ​ວ່າ ເພດ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເກີດ​ມາ ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ລອ​ສ​ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ. (22 ຕຸ​ລາ 2018)

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ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະລັດ ອອກ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ ກ່ຽວ​ກັບ​ນ​ະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງກອງ​ທັບໃນ​ການ​ຈຳ​ກັດ ການ​ເຂົ້າ​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ປ່ຽນ​ເພດ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ສຸກວ​ານນີ້ ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ຕ່ຳ​ລົງ​ມາ ທີ່​ຂັດ​ຂວາງ​ຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງກອງທັບ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ສານ​ອຸ​ທອນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ຈາ​ລະນາ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ຢູ່.

ຍົກ​ເວັ້ນ​ເປັນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ພິ​ເສດ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວຍ ຈະ​ລໍ​ຖ້າ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໄປຫຍຸ້ງ​ກ່ຽວນຳຄະ​ດີ ຈົນ​ເທົ່າ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ແລະ​ສານອຸ​ທອນ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ພິພາກ​ສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ແລ້ວ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຄວນ​ເຂົ້າ​ໄປພົວ​ພັນ​ໃນ​ຄະ​ດີນີ້ແຕ່​ຕົ້ນໆ ຍ້ອນ​ວ່າ “ມັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງທີ່​ສຳ​ຄັນ ຄືເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຢາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ ກ່ອນ​ທີ່​ສະ​ໄໝ​ການເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ຕົນຈະ​ໝົດ​ລົງ​ໃນເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ​ປີ 2019.

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ຕົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ປ່ຽນ​ເພດ​ໃນ​ປີ 2016 ພາຍ​ໃຕ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂອ​ບາ​ມາ ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ ໂດຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ພວກ​ກ່ຽວ ເຂົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ກອງ​ທັບ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ. ແຕ່​ເວ​ລາ​ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເຂົ້າ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ນະໂຍ​ບາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ເລີ້ມ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ປ່ຽນ​ເພດ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ກອງ​ທັບ​ຄືນອີກ.

ສານ​ຫຼາຍໆ​ແຫ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ດັດ​ແປງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ຕົນ ​ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກທະ​ຫານ​ທີ່​ປ່ຽນ​ເພດ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ແມ່ນ​ຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ທັບ​ຍົກເວັ້ນ​ແຕ່​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ພິ​ເສດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ສານ​ຕ່າງໆ​ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ກໍ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໃໝ່​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ກໍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ຫ້າມ ທີ່​ອອກ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ແລະ​ກໍ​ຂັດ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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