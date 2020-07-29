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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຈະບໍ່ຮັບເອົາ ຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າຮ່ວມໃນ ໂຄງການ DACA ໃໝ່ໃດໆອີກ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລື ແບບໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຄວາມປອດໄພໃນເຂດຊາຍແດນ, ຢູ່ທີ່ ສູນກາງລາດຕະເວນຊາຍແດນ ສະຫະລັດຂອງເມືອງຄາແລັກຊິໂກ, ລັດຄາລີຟໍເນຍ, ວັນທີ 5 ເມສາ 2019.

ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ຫຼື DHS ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຮັບເອົາການຍື່ນເອກະສານຄຳຮ້ອງໃດໆ ສຳລັບໂຄງການທີ່ປົກປ້ອງຈາກການຖືກເນລະເທດແກ່ພວກຄົນທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນຂະນະທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼືທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື DACA ນັ້ນ ໄດ້ດຶງດູດເອົາການຕ້ອງຕິຈາກພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດໃນລັດຖະສະພານຳດ້ວຍ.

ທ່ານແຊດ ວຸບຟ໌ ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ໄດ້ຂຽນໃນບັນທຶກສະບັບນຶ່ງວ່າ ທ່ານພວມເລີ້ມການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບໂຄງການ DACA ແລະວ່າ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຈະປະຕິເສດໃນການຮັບເອົາຄຳຮ້ອງໃໝ່ໃດໆ ໃນໄລຍະນີ້. ກະຊວງຂອງທ່ານຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການໃນປັດຈຸບັນ ຕໍ່ອາຍຸສະຖານະຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປໄດ້ພຽງນຶ່ງປີ ແທນທີ່ຈະເປັນໄລຍະສອງປີ ຄືກັນກັບໃນເມື່ອກ່ອນ.

ຂໍ້ຈຳກັດທີສາມ ແມ່ນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຢູ່ໃນໂຄງການຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເດີີນທາງ ແລະກັບຄືນເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດໄດ້ ພາຍໃຕ້ລະບົບທີ່ເອີ້ນວ່າ ການຄວບຄຸມໃນຂັ້ນສູງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ມີກໍລະນີ “ສະຖານະການພິເສດຕ່າງໆ.”

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຸຕິໂຄງການ DACA ທີ່ໄດ້ຖືກບັນຍັດໃຫ້ເປັນກົດໝາຍໂດຍປະທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນປີ 2012 ແຕ່ສານສູງສຸດ ໄດ້ຕັດສິນເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການປິດໂຄງການດັ່ງກ່າວລົງ.

ມີປະມານ 650,000 ຄົນ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ DACA. ກ່ອນຈະເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດດັ່ງນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ກ່ອນມີອາຍຸຄົບ 16 ປີ, ໄດ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ກາງປີ 2007 ຕະຫຼອດມາ, ຕ້ອງມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 31 ປີ ໃນກາງປີ 2012, ບໍ່ມີຄະດີອາຍາ ຫຼື ມີຄະດີອາຍາທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ, ບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະມີອັນໃດອັນນຶ່ງເຊັ່ນ ໃບປະກາດສະນີຍະບັດຈົບມັດທະຍົມສຶກສາ ຫຼື ມີປະວັດຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບສະຫະລັດ.

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