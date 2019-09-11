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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໂຈມ​ຕີ​ລາຍ​ງານ ທີ່​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ຖອນ​ນັກ​ສືບ​ ລະ​ດັບ​ສູງ ສະ​ຫະ​ລັດ ອອກ​ຈາກວັງ ເຄ​ຣັມ​ລິນ

ມື​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ ໂອ​ເລັກ ສ​ໂມ​ເລັນ​ຄອ​ຟ ຢູ່​ເມືອງ ສ​ຕາ​ຟ​ຝອດ ລັດ ເວີ​ຈິ​ເນຍ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຂອງ​ສື່
ມວນຊົນ ສະຫະລັດ ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກຍ້າຍນັກສືບ CIA ລະດັບສູງອອກຈາກນະ
ຄອນຫຼວງ ມົສກູ ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້
ສັ່ງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ປີ 2016 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ.

ລາຍ​ງານ​ເວົ້າ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເປັນ​ຫ່ວງ​ວ່ານັກ​ສືບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໃກ້
ຈະຖືກເປີດເຜີຍຕົວ ຍ້ອນບັນຫາໃນ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ.

ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ ຣັດ​ເຊຍ, ເຊິ່ງ​ລາວ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ໄປ, ແຕ່​ຕໍ່​ມາ
ກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກໄປ ຍ້ອນຄວາມສ່ຽງຖືກເປີດເຜີຍຕົວ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້
ໂດຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຢ່າງເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າສື່ມວນຊົນໄດ້ເວົ້າຜິດນັ້ນວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນບົດລາຍງານ. ການລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ.”

ທ່ານ ພອມ​ພຽວ ແມ່ນ​ອະ​ດີດ​ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ CIA ໃນ​ປີ 2017 ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ນັກ​
ສືບລັບຄົນດັ່ງກ່າວ ປະກົດວ່າຖືກນຳຕົວອອກມາຈາກ ຣັດເຊຍ.

ທ່ານ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ມັນ​ແມ່ນ​ພຽງ​ຈັງຫວະໃດ​ນຶ່ງ​ ທີ່​ມັນ​ມີ​ບາງ​ຢ່າງ ທີ່​ຂ້າ​
ພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ລາຍງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຊົ່ວຮ້າຍ
ຫຼາຍ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ທີ່ແມ່ນກະທັ້ງ
ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໃຫ້ຄຳເຫັນ ໃນວິທີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກາກໍໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນ.”

ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ທ່ານ ໂຮ​ແກນ ກິດ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາຍ​ງານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​
ແມ່ນອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.

ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ເຖິງ​ເຫດ​ຜົນ​ນຶ່ງ​ທີ່ຜູ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ມາ
ແມ່ນຍ້ອນການທີ່ທ່ານ ທຣຳ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຮັບມືກັບຂໍ້ມູນລັບໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ເຊິ່ງອາດນຳໄປສູ່ການເປີດເຜີຍຕົວຂອງລາວ. ໂຄສົກ CIA ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”

ສື່ມວນ​ຊົນ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ເປັນ​ສາຍ​ລັບ​ນັ້ນ​ວ່າ​ທ້າວ ໂອ​ເລັກ ສ​ໂຕ​
ເລັນຄອຟ.

ອີ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ອົງ​ການ CIA ໄດ້​ຮັບ​ທ່ານ ສ​ໂມ​ເລັ​ນ​ຄອ​ຟ ເຂົ້າ​
ເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ. ຈົນໃນທີ່ສຸດລາວໄດ້ມີຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໂຕ
ໃນລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ຈົນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ໜັງສືພິມ New York Times ອະທິບາຍ
ວ່າເປັນນຶ່ງໃນ “ບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງຢ່າງສູງ” ຂອງອົງການ CIA
ຜູ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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