ສະຫະລັດ ກ່າວຫາ ເກົາຫລີເໜືອ ສຳລັບການໂຈມຕີ ທາງອິນເຕີແນັດ ຢູ່ທົ່ວໂລກ

ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ກ່າວຫາ ເກົາຫລີເໜືອ ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ເລີ້ມ
ທຳການໂຈມຕີທຳລາຍທາງອິນເຕີແນັດໃນຕອນຕົ້ນໆ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄອມພິວ
ເຕີຫລາຍຮ້ອຍພັນໝ່ວຍຢູ່ທົ່ວໂລກໃນຕົ້ນປີນີ້.
ທີ່ປຶກສາກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ທັອມ ໂບເສີດ
ໄດ້ຂຽນລົງຢູ່ໃນບົດແນວຄິດໃນໜ້າສັງສືພິມ ວໍລ໌ ສຕຣິດ ເຈີໂນ (Wall Street
Jornal) ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ “ການໂຈມດັ່ງກ່າວມີໄປຢ່າງແຜ່ກວ້າງ ແລະສິ້ນເປືອງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັບເປັນຫຼາຍພັນລ້ານ”.
ພຽງຢາງ ໄດ້ເປັນບ່ອນທີ່ຖືກສົງໄສມາແຕ່ດົນນານວ່າແຜ່ກະຈາຍໄວຣັສຄອມພິວເຕີ
ທີ່ຮ້ອງວ່າ ວັນນາຄຣາຍ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໄປຫາຂໍ້ມູນ ແລະ
ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍຢູ່ໃນ 150 ປະເທດ. ຮວມຢູ່ໃນລາຍຊື່ພວກທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບກໍມີ ບໍລິສັດສົ່ງຄ່ຽນ ເຟດເອັກສ, ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມສະແປນິສ
ເຕເລໂຟນິກາ ແລະຫ້ອງການບໍລິການສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດອັງກິດ ທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບັນ
ດາໂຮງໝໍປິດການຜ່າຕັດ ແລະສົ່ງລົດໂຮງໝໍໄປຫາແຫ່ງອື່ນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້
ຮຽກຮ້ອງເອົາຄ່າໄຖ່ ເພື່ອປ່ອຍການປິດຫລ້ອກເອກກະສານທີ່ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ເຄື່ອງ
ຈັກຂອງຕົນ.
ການໂຈມຕີຂອງ ວັນນາຄຣາຍ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຖືກຢຸດ ໂດຍຜູ້ທັບມ້າງອັງກິດຄົນນຶ່ງຜູ້
ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ “ປຸ່ມສັງຫານ” ຢູ່ໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ໄວຣັສດັ່ງກ່າວພິການ.
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