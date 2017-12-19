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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ກ່າວຫາ ເກົາຫລີເໜືອ ສຳລັບການໂຈມຕີ ທາງອິນເຕີແນັດ ຢູ່ທົ່ວໂລກ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທີລເລີສັນ ນັ່ງຟັງ ປະທານາທິບໍດີດຳໂນລ ທຣໍາ ປະກາດວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ເປັນ ປະເທດສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ.

ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ ທຣໍາ ກ່າວ​ຫາ ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າ ​ເລີ້​ມ
ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທຳ​ລາຍທາງ​ອິນ​ເຕີແນັດ​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ ທີ່​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄອມ​ພິວ
​ເຕີ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ໝ່ວຍຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້.

ທີ່​ປຶ​ກສາກະ​ຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພພາຍ​ໃນ​ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ​ທັອ​ມ ​ໂບ​ເສີດ
ໄດ້ຂຽນລົງ​ຢູ່ໃນບົດ​ແນວ​ຄິດ​ໃນ​ໜ້າ​ສັງ​ສືພິມ ວໍລ໌ ສຕຣິດ ເຈີໂນ (Wall Street
Jornal) ໃນແລງວັນຈັນວານ​ນີ້ “ການໂຈມດັ່ງກ່າວມີໄປຢ່າງແຜ່ກວ້າງ ແລະສິ້ນເປືອງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັບເປັນຫຼາຍພັນລ້ານ”.

ພຽງ​ຢາງ​ ໄດ້​ເປັນບ່ອນ​ທີ່ຖືກ​ສົງ​ໄສ​ມາແຕ່​ດົນ​ນານ​ວ່າແຜ່ກະຈາຍ​ໄວຣັສຄອມ​ພິວ​ເຕີ
ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ ວັນນາ​ຄຣາຍ ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາຂໍ້ມູນ ແລະ

ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆບໍ່​ໄດ້ຢ່າງ​ໜ້ອຍຢູ່ໃນ 150 ປະ​ເທດ. ຮວມຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ຊື່ພວກ​ທີ່​ໄດ້
ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ກໍ​ມີ ​ບໍລິສັດສົ່ງຄ່ຽນ ​ເຟດ​ເອັກສ, ບໍລິ​ສັດ​ໂທລະ​ຄົມມະ​ນາ​ຄົມ​ສ​ະ​ແປ​ນິສ
​ເຕ​ເລໂຟນິກາ ​ແລະ​ຫ້ອງການ​ບໍລິການ​ສຸຂະພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອັງກິດ ທີ່​ໄດ້ບັງຄັບ​ໃຫ້ບັນ
ດາ​ໂຮງໝໍ​ປິດ​ການຜ່າ​ຕັດ ​ແລະ​ສົ່ງ​ລົດ​ໂຮງໝໍ​ໄປ​ຫາແຫ່ງ​ອື່ນ. ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​
ຮຽ​ກຮ້ອງ​ເອົາຄ່າ​ໄຖ່ ​ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ການ​ປິດ​ຫລ້ອກ​ເອກ​ກະສາ​ນທີ່ ​ເປັນຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ເຄື່ອງ
ຈັກຂອງຕົນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ວັນ​ນາຄຣາຍ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍໄດ້​ຖືກ​ຢຸດ ​ໂດຍ​ຜູ້​ທັບ​ມ້າງ​ອັງກິດ​ຄົນ​ນຶ່ງຜູ້​
ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ “ປຸ່ມ​ສັງຫານ” ຢູ່​ໃນ​ເຄັດ​ລັບ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ໄວຣັສດັ່ງກ່າວພິການ.

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US NOKOR Cyberattack
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