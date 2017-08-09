ປ. ​ທຣຳ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ວ່າຈະເອົາຊະນະ ວິກິດການ ຢາ Opioid ໃນສະຫະລັດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
ສະຫະລັດ ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນໃດ ມີແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທຳລາຍການລະບາດຂອງການ
ໃຊ້ຢາ ໂອປີອອຍ ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງມັນໄດ້ເອົາຊີວິດຊາວອາເມຣິກັນໄປ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ
ໃນແຕ່ລະວັນ. ໃນຄຳຖະແຫຼງຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຫຼິ້ນກ໊ອຟຂອງທ່ານ ໃນລັດ New Jersey
ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ການໃຊ້ຢາດັ່ງກ່າວໃນທາງຜິດໃນປະເທດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ
ສີ່ເທົ່າ ໃນຮອບ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັດຮອນ
ມັນ ໄດ້ມີໜ້ອຍລົງ.
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການເອົາມາດຕະການເພື່ອຕໍ່ສູ້ “ກັບຄວາມຮ້າຍກາດ,”
ນີ້ ໂດຍມີຮວມທັງ ການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນອາຊະຍາກຳທີ່ພົວພັນກັບ
ຢາເສບຕິດພວກນີ້ ການຄວມຄຸມທີ່ຮັດກຸມກວ່າ ໃນຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງ
ສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນແຫຼ່ງລັກລອບ ຢາໂອປີອອຍ ນີ້ ເຂົ້າມາໃນປະເທດ
ການໃຫ້ບໍລິການຮັກສາພະຍາບານ ແລະປ້ອງກັນການຕິດຢາທີ່ວ່ານີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດຈາກ ນັກຂ່າວຂອງ VOA Zlatica Hoke ມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງທ່ານນັ້ນ ມີພັນລະຍາຂອງທ່ານ ຄືທ່ານນາງ Malania ແລະລັດຖະມົນຕີ
ສາທາລະນະສຸກແລະສັງຄົມສົງເຄາະ ທ່ານ Tom Price, ເວລາທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກ
ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ການລະບາດຂອງຢາເສບຕິດ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຢູ່ໃນທຸກໆພາກສ່ວນ
ຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ການໃຊ້ຢາເກີນກຳໜົດ ແມ່ນເປັນສາເຫດ
ຂອງການຕາຍແບບບໍ່ຄາດຄິດ ທັງມີຈຳນວນຜູ້ຕາຍຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ແລະການຕາຍຈາກການໃຊ້ຢາ opioid ທີ່ຫ້າມເຈັບປວດຢ່າງຜິດໆນີ້ ກໍແມ່ນມີສູງ
ເກືອບເປັນສີ່ເທົ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງບັນຫາທີ່ຄ້າຍໆຄືກັນນີ້ ພວກເຮົາ
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພົບເຫັນເທື່ອ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖິ້ມໂທດເລື່ອງວິກິດການນີ້ ໃສ່ລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ ໂດຍກ່າວວ່າ ການ
ຮ້ອງຟ້ອງຂອງລັດຖະບານກາງ ຕໍ່ອາຊະຍາກຳ ທີ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດນີ້ ໄດ້ຫຼຸດລົງ
ປະມານ 23 ເປີເຊັນ ລະຫວ່າງປີ 2011 ຫາ 2016 ໃນຂະນະທີ່ ໄລຍະຂອງການລົງ
ໂທດສະເຫຼ່ຍກໍແມ່ນສັ້ນລົງ. ທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ທ່ານຈະຕ່າວປີ້ນແນວໂນ້ມ
ທີ່ວ່ານີ້.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາ ຈະທຳການຄຸ້ມກັນຢ່າງໜາແໜ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນ
ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ພວກຢາເສບຕິດທີ່ວ່ານີ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ ພວກເຮົາຍັງໄດ້
ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຈີນ ບ່ອນທີ່ເຮັດຢາເສບຕິດບາງຢ່າງຂຶ້ນມາແລະນີ້ມັນເປັນສິ່ງ
ທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຫຼາຍ. ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆນຳ
ແລະພວກເຮົາ ກໍຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ຄະນະກຳມາທິການທີ່ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອການສຶກສາບັນຫານີ້ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະທານາ
ທິບໍດີ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໃຫ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນປະດັບຊາດ ເພື່ອນຳເອົາເລື່ອງການໃຊ້ຢາ opioid ໃນທາງຜິດນີ້ ມາສົນທະນາກັນ.
ທ່ານ ຣມຕ Price ກ່າວວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ 52 ພັນ ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຈາກການເສບຢາ
ເກີນກຳໜົດ ໃນປີ 2015 ແລະວ່າ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ອົງການຂອງທ່ານ ຈະເຮັດວຽກໃນດ້ານການຮັກສາພະຍາບານແລະຊ່ອຍພວກທີ່ຕິດຢາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຊ່ວງເຊົາ ແລະສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນການວິໄຈປ້ອງກັນອາການເຈັບປວດ
ໂດຍປາດສະຈາກການໃຊ້ຢາເສບຕິດໃດໆ.
ທ່ານ Price ກ່າວອີກຕື່ມວ່າ “ສິ່ງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ກະທຳມາ ກໍແມ່ນການນຳປາກສຽງ
ແລະການມີໜ້າເຂົ້າມາພົວພັນ ໂດຍການລົງພື້ນຖານໄປທົ່ວປະເທດ ໃນຫຼາຍໆລັດ
ແລະປະຊາຄົມຕ່າງໆ ທັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຊອກຫາສິ່ງທີ່ມັນຈະເຮັດ
ໄດ້ແລະປະສົບຜົນສຳເລັດ, ແລະສິ່ງໃດທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ໂອ້ລົມກັບພວກຄອບຄົວຂອງ
ພວກ ທີ່ປະສົບກັບວິກິດການເລື່ອງຢາເສບຕິດ, ໂອ້ລົມກັບພວກທີ່ເຄີຍຜ່ານການ
ຕິດຢາມາກ່ອນ ແລະໄດ້ຮັບການຮັກສາດີແລ້ວ ແລະວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ພາໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈົ້າເລີກໄດ້.”
ທ່ານ Price ກ່າວວ່າ ສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ ເພື່ອຊອກຫາ
ວັກຊີນ ສຳຫຼັບພວກຕິດຢາ ແລະຢາແກ້ປວດທີ່ບໍ່ແມ່ນຢາເສບຕິດນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ປະທານາທິບໍດີ ກ່າວເຖິງວິກິດການຂອງການໃຊ້ຢາ Opioid
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