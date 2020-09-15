ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະ ທ່ານໄບເດັນ ຕ່າງກໍມີວິທີທາງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງໄຟປ່າ ໃນພາກຕາເວັນຕົກ

ຢູ່ໃນແຕ່ລະຟາກຂອງປະເທດນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຄູ່ທ້າຊິງຂອງທ່ານ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍຄືທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທັງສອງທ່ານຕ່າງກໍໄດ້ນຳສະເໜີທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນໄຟປ່າຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ ຊຶ່ງໄດ້ເອົາຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 35 ຄົນນັ້ນ.
ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປັດເລື້ອງຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເປັນສາເຫດຊ່ວຍເພີ້ມຈຳນວນໄຟປ່າແລະຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ ອອກໄປ ແລ້ວກ່າວຢ້ຳການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຕໍ່ລັດຕ່າງໆຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
“ເວລາທີ່ພວກຕົ້ນໄມ້ລົ້ມລົງໃນໄລຍະເວລາບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກມັນກໍຈະແຫ້ງຫຼາຍ-ແທ້ໃດຄືກັບໄມ້ຂີດໄຟ” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປເມື່ອເດີນທາງໄປເຖິງລັດຄາລິຟໍເນຍ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແລະພວກມັນສາມາດລະເບີດຂຶ້ນ. ພວກໃບໄມ້ເຊັ່ນກັນ. ເມື່ອທ່ານມີໃບໄມ້ແຫ້ງຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ມັນແມ່ເຊື້ອເພິງສຳລັບໄຟປ່າ.”
ສ່ວນທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນລັດເດລາແວ ທີ່ເປັນບ້ານເກີດຂອງທ່ານນັ້ນ ວ່າ “ການບໍ່ຍອມຮັບເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ” ຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນສາເຫດຂອງໄຟປ່າ. ແຕ່ຖ້າທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ “ເຫດກາທີ່ຄ້າຍນາລົກເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປແລະກາຍເປັນເລື້ອງທໍາມະດາຫຼາຍຂຶ້ນ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ໃນການກ່າວຖະແຫລງຢູ່ພາຍນອກທີ່ມີທົ່ງເຂົ້າບະເລ້ເປັນສາກຢູ່ດ້ານຫລັງ ໂດຍຍັງເຫຼືອຢູ່ 50 ວັນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າທ່ານໃຫ້ຜູ້ວາງເພິງຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດຢູ່ຕໍ່ອີກ 4 ປີໃນທຳນຽບຂາວ ເປັນ ຫຍັງຜູ້ໃດຈະບໍ່ແປກໃຈເລີຍວ່າ ຄັນພວກເຮົາມີການເຜົາຜານອາເມຣິກາຫຼາຍຂຶ້ນ?”
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວິທີທາງຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນບໍ່ຫົວຊານຳຂໍ້ແທ້ຈິງຕ່າງໆ ແລະ “ບໍ່ຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງ” ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ ການຍອມຈຳນົນຢ່າງເຕັມສ່ວນຕໍ່ຜົນກະທົບດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໄປວ່າ ທ່າມກາງຄວາມຫາຍະນະອັນແທ້ຈິງ ອັນນີ້ຍັງເປັນເວລາຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ມະຫັດສະຈັນ, ທ່ານກ່າວຕໍ່ວ່າ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານຈະເອົາ “ມາດຕະການທີ່ຮີບດ່ວນ” ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພາວະໂລກຮ້ອນ.
ທ່ານທຣຳ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໄດ້ມິດງຽບຢູ່ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ແຜ່ກວ້າງອອກໄປ ຢູ່ໃນສາມລັດທີ່ເປັນພັກເດໂມແຄຣັດຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ຄື ລັດຄາລິຟໍເນຍ ອໍເຣກັນ ແລະວໍຊິງຕັນ ບ່ອນທີ່ເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 2 ລ້ານ 5 ແສນເອເກີ ໄດ້ຖືກເຜົາຜານ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ