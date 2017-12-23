ຢ່າງໜ້ອຍ 133 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນລົມພາຍຸ ຖະຫລົ່ມ ຟິລິບປີນ

ຕຳຫລວດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພໃນຟິລິບປີນກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 133 ຄົນເສຍຊີ
ວິດ ແລະອີກຫລາຍສິບຄົນຫາຍສາບສູນ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸເຮັດໃຫ້ເກີດດິນເຈື່ອນ
ແລະນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຫ່ງນັ້ນ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດຢູ່ເມືອງຕູບົດກ່າວວ່າ ມີລາຍງານວ່າມີຄົນເສຍຊີວິດ
ຫລາຍຄົນໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ເຂດມິນດານາວ ຂອງເມືອງຕູບົດ. “ລະດັບນໍ້າໄດ້ສູງ
ຂຶ້ນ ແລະເຮືອນສ່ວນຫລາຍໄດ້ຖືກນໍ້າຜັດໄປ. ບໍ່ມີໝູ່ບ້ານຢູ່ທີ່ນັ້ນອີກແລ້ວ.”
ກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງ ປີອາກາໂປ ທີ່ເກີດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນນັ້ນ ໄດ້ທັບ
ຖົມເອົາ ເຮືອນ 40 ຫລັງ.
ຕຳຫລວດກ່າວວ່າ 12,000 ຄົນໄດ້ພາກັນໜີຈາກບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່ບ່ອນທີ່
ສູງກວ່າ.
ຟິລິບປິນປະສົບກັບລົມໄຕ້ຝຸ່ນ ແລະລົມພາຍຸ ປະມານ 20 ຫົວ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະມີ
ປະຫວັດ ທີ່ມີລົມໄຕ້ຝຸ່ນຖະຫລົ່ມໃນຕອນໃກ້ໆ ທ້າຍປີ.
ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2013 ລົມໄຕ້ຝຸ່ນໄຮຍານ ໄດ້ຖະຫລົ່ມເຂົ້າສູ່ຟິລິບປີນ ໂດຍເປັນ
ລົມຫົວກຸດລະດູຮ້ອນຮ້າຍແຮງສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ແລະສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ໃນ
ຟິລິບປີນ ກໍຄືລົມໄຕ້ຝຸ່ນໂຢລັນດາ ຊຶ່ງເປັນພາຍຸທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 7,800
ຄົນ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານໄພສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ.
ອົງການພະຍາກອນອາກາດຟິລິບປີນກ່າວວ່າ ມີລົມໄຕ້ຝຸ່ນໃນວັນຄຣິສມັສ 7 ຄັ້ງ
ໄດ້ຖະຫລົ່ມປະເທດດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະ 65 ປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້.
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