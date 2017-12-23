ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ຢ່າງໜ້ອຍ 133 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນລົມພາຍຸ ຖະຫລົ່ມ ຟິລິບປີນ

ຄົນພາກັນຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງ ລານາວ ແດລ ນອດທ໌ (Lanao Del Norte) ຂອງ ຟິລິບປີນ.

ຕຳຫລວດ ​ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກູ້​ໄພ​ໃນ​ຟິລິບ​ປີນ​ກ່າວ​ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 133 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ
ວິດ ​ແລະ​ອີກ​ຫລາຍ​ສິບຄົນ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພາຍຸ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ດິນ​ເຈື່ອນ
​ແລະ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ ຢູ່ແຫ່ງນັ້ນ.

ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຕໍາຫລວດຢູ່​ເມືອງ​ຕູ​ບົດ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ລາຍ​ງານວ່າມີຄົນ​ເສຍ​ຊີວິດ​
ຫລາຍ​ຄົນໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ຢູ່ເຂດ​ມິນ​ດາ​ນາວ ຂອງ​ເມືອງ​ຕູ​ບົດ. “​ລະດັບນໍ້າໄດ້​ສູງ
​ຂຶ້ນ ​ແລະເຮືອນ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ໄດ້​ຖືກ​ນໍ້າ​ຜັດ​ໄປ. ບໍ່ມີໝູ່​ບ້ານ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ອີກ​ແລ້ວ.”

ກ້ອນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່​ຢູ່​ເມືອງ ປີ​ອາກາ​ໂປ ທີ່​ເກີດ​ນໍ້າ​ຖ້ວມກະທັນຫັນນັ້ນ​ ໄດ້ທັບ
ຖົມເອົາ ເຮືອນ 40 ຫລັງ.

ຕຳຫລວດ​ກ່າວ​ວ່າ 12,000 ຄົນ​ໄດ້​ພາກັນ​ໜີຈາກ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຢູ່ບ່ອນທີ່​
ສູງກວ່າ.

ຟິລິບ​ປິນປະສົບ​ກັບລົມໄຕ້​ຝຸ່ນ ແລະລົມ​ພາຍຸ ປະມານ 20 ຫົວ ​ໃນແຕ່ລະ​ປີ ​ແລະ​ມີ
​ປະ​ຫວັດ​ ທີ່ມີລົມ​ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ຖະຫລົ່ມໃນຕອນ​ໃກ້ໆ ທ້າຍ​ປີ.

​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ 2013 ລົມ​ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ໄຮ​ຍານ ​ໄດ້​ຖະຫລົ່ມ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຟິລິບ​ປີນ ໂດຍ​ເປັນ
ລົມຫົວກຸດ​ລະດູ​ຮ້ອນຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ​ໃນປະຫວັດສາດ. ແລະສິ່ງທີ່ເປັນທີ່​ຮູ້​ກັນດີ​ຢູ່​ໃນ​
ຟິລິບ​ປີນ ກໍຄືລົມ​ໄຕ້​ຝຸ່ນ​ໂຢລັນ​ດາ ຊຶ່ງເປັນພາຍຸທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ 7,800
ຄົນ ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ບໍ​ລິຫານໄພ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ອົງການພະຍາກອນ​ອາກາດ​ຟິລິບ​ປີນ​ກ່າວ​ວ່າ ມີລົມໄຕ້​ຝຸ່ນໃນ​ວັນ​ຄຣິສມັສ​ 7 ຄັ້ງ
​ໄດ້​ຖະຫລົ່ມ​ປະ​ເທດດັ່ງກ່າວໃນ​ໄລຍະ 65 ປີ ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Phippines Storms
please wait
0:01:47
0:00:00 /0:01:47
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG