ພະຍຸລະດູຮ້ອນ ອີຊອາອີອາ ກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍ ຂ້າມໝູ່ເກາະ ຄາຣິບຽນ

ພະຍຸລະດູຮ້ອນກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມໝູ່ເກາະຄາຣິບຽນ ຫຼັງຈາກໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນມາ ຢູ່ໃກ້
ກັບເກາະ ເປີໂຕ ຣີໂກ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້.
ພະຍຸອີຊອາອີອາ (Isaias) ໄດ້ກາຍມາເປັນພາຍຸຊື່ທີເກົ່າທີ່ໄວທີ່ສຸດຢູ່ບັນທຶກໃນມະຫາ
ສະໝຸດອັດລັນຕິກ, ເອົາຊະນະສະຖິຕິທີ່ໄດ້ສ້າງຂອງພາຍຸ ໄອຣີນ ເກືອບ 15 ປີທີ່ຜ່ານ
ມາ, ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2005.
ການເຕືອນໄພພາຍຸໄດ້ຖືກປະກາດອອກໄປສຳລັບພື້ນທີ່ສ່ວນຫຼາຍຂອງເຂດທະເລຄາ
ຣີບຽນ ເກາະເຊ້ນ ມາຣຕິນ, ສາທາລະນະລັດ ໂດມີນິກັນ, ເຮຕີ, ເທີກສ໌ ແລະ ໄຄຄອສ
ແລະບາງພາກສ່ວນຂອງເກາະບາຮາມາສ.
ຝົນຕົກໜັກ ນໍ້າຖ້ວມ ແລະລົມແຮງ ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນເກາະ ເວີຈິນ ແລະ ເປີໂຕ ຣິໂກ
ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ເສັ້ນທາງໃນປັດຈຸບັນນີ້ຂອງພະຍຸລະດູຮ້ອນ ອີຊອາອີອາ ອາດເຄື່ອນໄປສູ່ ລັດຟລໍຣິດາ
ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
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