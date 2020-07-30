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ພະຍຸລະດູຮ້ອນ ອີຊອາອີອາ ກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍ ຂ້າມໝູ່ເກາະ ຄາຣິບຽນ

ບັນທຶກພາຍຖ່າຍ ຈາກດາວທ່ຽມ GOES-16 ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນພະຍຸ Fay ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າສູ່ໜ້າດິນ.

ພະຍຸລະດູຮ້ອນກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມໝູ່ເກາະຄາຣິບຽນ ຫຼັງຈາກໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນມາ ຢູ່ໃກ້
ກັບເກາະ ເປີໂຕ ຣີໂກ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້.

ພະຍຸອີຊອາອີອາ (Isaias) ໄດ້ກາຍມາເປັນພາຍຸຊື່ທີເກົ່າທີ່ໄວທີ່ສຸດຢູ່ບັນທຶກໃນມະຫາ
ສະໝຸດອັດລັນຕິກ, ເອົາຊະນະສະຖິຕິທີ່ໄດ້ສ້າງຂອງພາຍຸ ໄອຣີນ ເກືອບ 15 ປີທີ່ຜ່ານ
ມາ, ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2005.

ການເຕືອນໄພພາຍຸໄດ້ຖືກປະກາດອອກໄປສຳລັບພື້ນທີ່ສ່ວນຫຼາຍຂອງເຂດທະເລຄາ
ຣີບຽນ ເກາະເຊ້ນ ມາຣຕິນ, ສາທາລະນະລັດ ໂດມີນິກັນ, ເຮຕີ, ເທີກສ໌ ແລະ ໄຄຄອສ
ແລະບາງພາກສ່ວນຂອງເກາະບາຮາມາສ.

ຝົນຕົກໜັກ ນໍ້າຖ້ວມ ແລະລົມແຮງ ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນເກາະ ເວີຈິນ ແລະ ເປີໂຕ ຣິໂກ
ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.

ເສັ້ນທາງໃນປັດຈຸບັນນີ້ຂອງພະຍຸລະດູຮ້ອນ ອີຊອາອີອາ ອາດເຄື່ອນໄປສູ່ ລັດຟລໍຣິດາ
ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.

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