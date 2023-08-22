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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພາຍຸຮີແລຣີ ພາໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ 

  • ວີໂອເອ
ທ້າວດໍຣຽນ ພາດິລລາ ນັ່ງຢູ່ກົ້ນລົດຂອງລາວ ລໍ້ຖ້າໃຫ້ລັດມາແກ່ເອົາ ຫລັງຈາກຕິດຄ້າງຢູ່ຂີ້ຕົມ ວັນທີ່ 21 ສິງຫາ 2023 ເມືອງຄາທຣີໂດຣນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ

ຝົນຕົກໜັກຫລັງຈາກພາຍຸເຂດຮ້ອນຮີແລຣີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຫຼາຍ​ລັດທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນ ດານັກພະຍາກອນອາກາດໄດ້ເຕືອນເຖິງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະໄພ​ພິ​ບັດ ຈາກ​ລົມ​ພາຍຸທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າສູ່ໜ້າດິນ.

ຫ້ອງການພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ຜູ້ຄົນພາກັນອອກຈາກຖະໜົນຫົນທາງໃນເຂດນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ເນື່ອງຈາກນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່ອັນຕະລາຍ. ໄດ້ມີລາຍງານດິນເຈື່ອນ ແລະຖະໜົນຫັກພັງຈາກນໍ້າຖ້ວມຢູ່ໃນບັນດາປະຊາຄົມຈຳນວນນຶ່ງ.

ສູນກາງເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ​ເຮ​ຣິ​ເຄນຮິແລຣີ ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ ບັດນີ້ ໄດ້ອ່ອນກຳ​ລັງ​ລົງ​ມາ​ເປັນພາຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ. ໃນຕອນ​ສວາຍ ວັນຈັນວານນີ້ ພາກສ່ວນຂອງພາຍຸໄດ້ພັດຜ່ານໄປທາງພາກໃຕ້ລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງລັດເນວາດາ. ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດ ກ່າວວ່າ ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ ລົມພາຍຸເວລາ ຈະພັດ​ຂຶ້ນໄປທາງເໜືອ ຜ່ານ​ບາງ​ເຂດຂອງບັດອໍເຣກັນ ແລະໄອດາໂຮ.

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຂດ​ລົມ​ພາຍຸຜ່ານ ອາດ​ຈະ​ມີຝົນຕົກ​ແຕ່ ຫ້າ ຫາ 10 ຊັງຕີແມັດ ຂອງນໍ້າຝົນ ແລະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນເຖິງ 30 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່ໃນເຂດສອກຫລີກ​ບາງ​ແຫ່ງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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