ພາຍຸຮີແລຣີ ພາໃຫ້ເກີດຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ 

ຝົນຕົກໜັກຫລັງຈາກພາຍຸເຂດຮ້ອນຮີແລຣີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຫຼາຍລັດທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນ ດານັກພະຍາກອນອາກາດໄດ້ເຕືອນເຖິງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະໄພພິບັດ ຈາກລົມພາຍຸທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າສູ່ໜ້າດິນ.
ຫ້ອງການພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນພາກັນອອກຈາກຖະໜົນຫົນທາງໃນເຂດນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ເນື່ອງຈາກນ້ຳຖ້ວມທີ່ອັນຕະລາຍ. ໄດ້ມີລາຍງານດິນເຈື່ອນ ແລະຖະໜົນຫັກພັງຈາກນໍ້າຖ້ວມຢູ່ໃນບັນດາປະຊາຄົມຈຳນວນນຶ່ງ.
ສູນກາງເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ເຮຣິເຄນຮິແລຣີ ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ ບັດນີ້ ໄດ້ອ່ອນກຳລັງລົງມາເປັນພາຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ. ໃນຕອນສວາຍ ວັນຈັນວານນີ້ ພາກສ່ວນຂອງພາຍຸໄດ້ພັດຜ່ານໄປທາງພາກໃຕ້ລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງລັດເນວາດາ. ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດ ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລົມພາຍຸເວລາ ຈະພັດຂຶ້ນໄປທາງເໜືອ ຜ່ານບາງເຂດຂອງບັດອໍເຣກັນ ແລະໄອດາໂຮ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕືອນວ່າ ເຂດລົມພາຍຸຜ່ານ ອາດຈະມີຝົນຕົກແຕ່ ຫ້າ ຫາ 10 ຊັງຕີແມັດ ຂອງນໍ້າຝົນ ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 30 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່ໃນເຂດສອກຫລີກບາງແຫ່ງ.