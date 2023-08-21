ພາຍຸລະດູຮ້ອນ ຮິແລຣີ ໄດ້ນຳເອົາຝົນຕົກໜັກມາສູ່ພາກໃຕ້ຂອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ລັດ ເນວາດາ ໃນຂະນະທີ່ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ໄພຫາຍະນະຈາກພາຍຸທີ່ດົນໆເກີດຂຶ້ນເທື່ອນຶ່ງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນຂຶ້ນຝັ່ງ.
ອົງການບໍລິການດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຫ່າງຈາກຖະໜົນໃນເຂດນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ ຍ້ອນນ້ຳຖ້ວມທີ່ອັນຕະລາຍ.
ຫຼາຍເຂດດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນຢູ່ທາງຜ່ານຂອງພາຍຸ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະອ່ອນກຳລັງລົງເປັນພາຍຸກົດອາກາດຕ່ຳເຂດຮ້ອນ ໃນຂະນະທີ່ແກນໃຈກາງຂອງມັນເຄື່ອນໄປລັດ ເນວາດາ ໃນຕອນແລງວັນຈັນມື້ນີ້, ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສູ່ເຫັນສະພາບຝົນຕົກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາຍຸລະດູຮ້ອນ.
ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດໄດ້ກ່າວວ່າທະເລຊາຍບາງເຂດອາດມີຝົນຫຼາຍເຖິງ 12 ຫາ 25 ຊັງຕີແມັດ.
ທ່ານ ອາເລັກຊ໌ ທາດີ, ນັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາອາວຸໂສສຳລັບອົງການມະຫາສະໝຸດ ແລະ ຊັ້ນບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ ໃນເມືອງ ແຊນ ດີເອໂກ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານວ່າ “ໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງທະເລຊາຍ, ນັ້ນແມ່ນເທົ່າກັບນຶ່ງປີ. ຝົນຕົກທຳມະດາໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ແຊນດີເອໂກ ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງໃນເດືອນສິງຫາ. ສະນັ້ນ, ມັນເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້.”
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານ ແກວິນ ນິວຊຳ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນໃນລັດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮັບມື ແລະ ພາລະກິດການຟື້ນຟູ.