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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ກໍດອນ ພັດຖະຫຼົ່ມ ແຄມຝັ່ງ ອ່າວເມັກຊິໂກ

ທ້າວນິກ ອີເບີລາຍ ກຳລັງກະກຽມການມາເຖິງຂອງພາຍຸກໍດອນ ທີ່ລັດອາລາບາມາ ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພາຍຸ​ເຂດ​ຮ້ອນ​ກໍ​ດອ​ນ​ໄດ້​ພັດ​ຂຶ້ນ​ຝັ່ງ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວານ​ນີ້ ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ລະຫວ່າງ
ລັດ​ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ​ແລະ​ມິ​ສຊິສ​ຊິ​ບປີ ໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍນຳ​ເອົາ​ລົມ​ແຮງ
​ແລະ​ພາໃຫ້ຝົນຕົກ​ໜັກ ມາສູ່​ເຂດແຄມຝັ່ງອ່າວເມັກຊິໂກ.

ບັນດາ​ນັກ​ພະຍາກອນ​ອາກາດ ​ໄດ້​ຄາດໝາຍ​ວ່າ​ ພາຍຸຫົວນີ້ ຈະມີຄວາມ​ແຮງ​ເພີ້ມຂຶ້ນ
ເຖິງຂັ້ນເຮີຣິ​ເຄນ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພັດຂຶ້ນຝັ່ງ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ອັງຄານ ​ແຕ່​ວ່າມີລົມ​ແຮງ​ສຸດ​
110 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຕໍ່​ຊົ່ວ​ໂມງ​ ທີ່​ບໍ່ເຖິງ​ລະດັບເປັນເຮີຣິເຄນ.

ພາຍຸ​ກໍດອນ ຈະ​ຫລຸດ​ຄວາມ​ແຮງ​ລົງ ​ລະຫວ່າງຕອນ​ກາງ​ເວນ​ຂອງ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ​ໃນ​ຂະ
ນະ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຂຶ້ນຝັ່ງ ​ແຕ່​ຍັງຈະ​ເປັນ​ຂົ່ມຂູ່ຢູ່ ໂດຍ​ຈະເຮັດໃຫ້ມີ​ຝົນຕົກ​ໜັກ ໃນຂອບ
ເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງແລະສ​ະພາບ​ລົມ​ແຮງ​.

ນັກໂທດຄົນນຶ່ງ ກຳລັງຊ່ວຍນາງເຈນິສ ລາບັດ ຊ້ວນດິນໃສ່ຖົງ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸກຳລັງມາເຖິງ ທີ່ອ່າວຫລຸບເຊຍນາ ລັດມີຊິສຊິບປີ ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2018.
ນັກໂທດຄົນນຶ່ງ ກຳລັງຊ່ວຍນາງເຈນິສ ລາບັດ ຊ້ວນດິນໃສ່ຖົງ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸກຳລັງມາເຖິງ ທີ່ອ່າວຫລຸບເຊຍນາ ລັດມີຊິສຊິບປີ ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2018.

ປະຊາຊົນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ​ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້​ເນື່ອງ​ຈາກລົມ​ພາຍຸຫົວນີ້. ບັນດາ​ຜູ້​ປົກຄອງ​
ລັດ​ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ​ມີສ​ຊິ​ສຊິ​ບປີ ​ແລະ​ຫລຸຍ​ເຊ​ຍນາ ຕ່າງກໍໄດ້​ປະກາດ​ພາ​ວະສຸ​ກ​ເສີນ
ໃນ​ຄວາມພ​ະຍາ​ຍາມ​ເລັ່ງລັດການບັນ​ເທົາ​ທຸກ. ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ
​ໂນ​ລ ທຣໍາ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທຳນຽບຂາວ​ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເພື່ອຟື້ນ
ຄືນຈາກລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວ.

ສູນການລົມ​ພາ​ຍຸ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ ພາຍຸຫົວນີ້ ​ອາດ​ພາໃຫ້ມີຝົນຕົກລະຫ່າງ10 ຫາ
20 ຊັງ​ຕີແມັດ ​ຫລັງຈາກໄດ້ພັດຜ່ານໄປ ໃນ​ທ້າຍ ອາທິດ​ນີ້.

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