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ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ໄດ້ນໍາເອົາຝົນຕົກໜັກ ມາສູ່ເຮຕິ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫຼັງຈາກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຮຸນແຮງ

ລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນເກຣສ ພັດຜ່ານເຂົ້າມາເຂດ ຊານໂຕ ໂດມິງໂກ.

ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫລັງຈາກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮ້າຍແຮງໃນເຮຕີ, ພາຍຸເຂດຮ້ອນເກຣສ ໄດ້ນໍາເອົາພາຍຸຝົນທີ່ຕົກໜັກ ແລະລົມທີ່ຮຸນແຮງມາສູ່ປະເທດແຫ່ງນີ້.

ນັກພະຍາກອນກ່າວວ່າ ລົມພາຍຸອາດຈະເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກ ທີ່ມີປະລິມານນໍ້າຝົນສູງເຖິງ 12 ຫາ 25 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຮຕີ ຈົນຮອດວັນອັງຄານມື້ນີ້, ອັນໄດ້ນໍາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ແລະດິນເຈື່ອນ ມາສູ່ປະຊາຊົນ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການຄົ້ນຫາຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະການພະຍາ ຍາມຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ ເນື່ອງຈາກທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຈາກການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງເຖິງ 7.2 ນັ້ນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຮຕີກ່າວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຈໍານວນໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 1,419 ຄົນ, ຫລາຍກວ່າເກືອບສອງເທົ່າຂອງຈໍານວນໂຕເລກ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອອກໄປ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້.

ໃນນັ້ນ, ມີອີກຢ່າງໜ້ອຍ 6,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະກໍາລັງຕ້ອງການການຮັກສາທີ່ໂຮງໝໍ.

ຜູ້ຄົນຈໍານວນຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ທີ່ຂັ້ນໄດຂອງໂຮງໝໍໃຫຍ່ຂອງເມືອງເລ ກາເຢສ (Le Cayes) ແລະບັນດາຄົນເຈັບ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນເບາະນອນທີ່ຢູ່ຕິດກັບພື້ນທາງດ້ານນອກຂອງໂຮງໝໍ ໃນຂະນະທີ່ຢາຢູ່ໂຮງໝໍກໍ່ຫລຸດນ້ອຍລົງແລ້ວ.

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