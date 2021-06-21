ພາຍຸຄລາເດັດທ໌ ພັດຖະຫລົ່ມ ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 12 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນເດັກນ້ອຍ 10 ຄົນ

ພາຍຸຄວາມກົດອາກາດຕ່ຳ ຄລາເດັດທ໌ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 12 ຄົນຢູ່ໃນລັດແອລາບາມາ ໃນຂະນະທີ່ລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພັດຖະຫລົ່ມຜ່ານທາງທິດຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ແລະມີພາຍຸໂທນາໂດ ໂດຍໄດ້ທໍາລາຍບ້ານເຮືອນໄປຫລາຍສິບຫລັງ ອີີງຕາມລາຍງານຂອງການອົງການຂ່າວເອພີ (AP.)
10 ຄົນ, ເຊິ່ງລວມມີເດັກນ້ອຍ 9 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນວັນເສົານີ້ດ້ວຍອຸບັດຕິເຫດລົດຕໍາກັນ 15 ຄັນປະມານ 55 ກິໂລແມັດ ໄປທາງໃຕ້ຂອງເມືອງມັອນໂກເມີຣີ ເທິງເສັ້ນທາງອິນເຕີສະເຕດ 65, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພິສູດສົບໃນ ເຂດເມືອງບັທເລີ ເຄົາຕີ້ (Butter County) ທ່ານ ເວນ ກາລັອກ (Wayne Garlock).
ທ່ານ ກາລັອກ ໄດ້ກ່າວວ່າຍານພາຫະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ແລ່ນເຈືອກຢູ່ເທິງຖະໜົນທີ່ມື່ນ ເຊິ່ງມີເດັກນ້ອຍ 8 ຄົນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 4 ຫາ 17 ປີເສຍຊີວິດໃນລົດຕູ້ເຊິ່ງເປັນຂອງເຍົາວະຊົນທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍສະມາຄົມຕໍາຫລວດຂອງລັດແອລາບາມາ ສໍາລັບເດັກທີ່ຖືກຂົ່ມເຫັງແລະປະຖິ້ມ. ສອງຄົນແມ່ນເສຍຊີວິດໃນລົດ ອີກຄັນນຶ່ງ, ທ່ານ ກາລັອກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນວ່າ ໂຄດີ ຟອກສ໌ ອາຍຸ 29 ແລະ ອາຣິອານນາ ຟອກສ໌ ອາຍຸ 9 ເດືອນ, ທັງສອງຄົນ ມາຈາກເຂດເມືອງ ມາຣຽນ ຂອງລັດ ເທັນແນສຊີ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຫລາຍຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 24 ປີ ແລະເດັກນ້ອຍຊາຍອາຍຸ 3 ປີກໍ່ເສຍຊີວິດດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ ລົ້ມຟາດໃສ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຢູ່ນອກເມືອງ ຕັສຄາລູຊາ ໃນເມື່ອວັນເສົາແລ້ວນີ້, ຮ້ອຍເອກ ມາຣ໌ຕີ ແຊລເລີ້ (Marty Seller) ສັງກັດໜ່ວຍອາຊະຍາກໍາ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງເມືອງ ຕັສຄາລູຊາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ.
ການເສຍຊີແມ່ນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຝົນທີ່ຕົກລົງມາຢ່າງໜັກ ຢູ່ທາງເໜືອຂອງລັດແອລາບາມາ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໃນຕອນເດິກຂອງວັນເສົາຜ່ານມານີ້, ເຊິ່ງປະລິມານ ນໍ້າຝົນແທກໄດ້ 30 ເຊັນຕິແມັດ ອີງຕາມການລາຍງານຈາກພາຍຸ ຄລາເດັດທ໌ ທີ່ມີຕໍ່ເຂດຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມແຄມອ່າວທະເລຂອງລັດມິສຊິສຊິບປີ.