ກອງກໍາລັງທະຫານ ໂຈມຕີຄ້າຍພັກ ຂອງພວກປະທ້ວງ ຢູ່ສຣີລັງກາ

ກອງກໍາລັງທະຫານຂອງ ສຣິລັງກາ ໄດ້ທັບມ້າງສະຖານທີ່ປະທ້ວງຫຼັກຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຄລອມໂບ, ເຊິ່ງເປັນສູນກາງໃຫຍ່ຂອງຜູ້ປະທ້ວງທີ່ໄດ້ມີການໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານມາເປັນເວລາຍາວນານຫຼາຍເດືອນ. ການເຄື່ອນ ໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໃຫ້ສັນຍານວ່າ ປະທານາທິບໍດີທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານ ຣານີລ ວິກເກຣມາຊິງເກ ຈະປາບປາມຕໍ່ຜູ້ທີ່ໂຄສະນາທີ່ຂັບໄລ່ຜູ້ນໍາຄົນກ່ອນນັ້ນ.
ກອງກໍາລັງທະຫານ ແລະໜ່ວຍກ້າຕາຍຂອງຕຳຫຼວດຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ພ້ອມດວ້ຍອາວຸດປືນຍາວ ແລະໄມ້ກະບອງຂອງຕໍາຫຼວດ ໄດ້ໄປຮວມໂຕກັນຢູ່ນອກທໍານຽບປະທານາທິບໍດີໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກນີ້ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ ໂດຍການຈີກເຕັ້ນຂອງພວກເຂົາ ແລະຍ້າຍປ້າຍຄໍາຂັວນຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງເຂົ້າຫຼັກຂອງທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ.
ການປະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ມີຂຶ້ນພຽງນຶ່ງມື້ ລຸນຫຼັງການສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານວິກເກຣມາຊິງເກ, ໂດຍເປັນຜູ້ນຶ່ງທີ່ພວກປະທ້ວງພາກັນຕໍ່ຕ້ານຂັດຂວາງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທ່ານຊາເບຍ ໂມຮໍາເມັດ (Shabeer Mohamed), ນັກຂ່າວອິດສະຫຼະບອກກັບ VOA ວ່າ ເມື່ອລາວໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາ 1:30 ຕອນເຊົ້າ, ລາວເອງໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ຜ່ານເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ.
ລາວກ່າວວ່າ “ທາງເຂົ້າແຕ່ລະບ່ອນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປິດໝົດໂດຍກອງກໍາລັງທະຫານ, ທະຫານຄົນນຶ່ງຕີຫຼັງຂ້າພະເຈົ້າ ແລ້ວກໍດຶກໂທລະສັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າລົງພື້ນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ຍ້າຍເຕັ້ນ ອອກໄປແລ້ວເຊັ່ນກັນ.”
ມີລາຍງານວ່າ ຫຼາຍຄົນຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງມີການໂຈມຕີ, ໃນຂະນະອີກຫຼາຍໆຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ສະມາຄົມທະນາຍຄວາມຂອງສຣີລັງກາ ກ່າວຕ້ອງຕິຕໍ່ການກະທໍາດັ່ງກ່າວຂອງພວກທະຫານຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ການໃຊ້ອາວຸດຕ່າງໆເພື່ອປາບປາມຜູ້ປະທ້ວງພົນລະເຮືອນໃນມື້ທໍາອິດຂອງການເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ “ຈະເປັນຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ສະເຖຍລະພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ.” ສະມາຄົມກ່າວວ່າ ນັກກົດໝາຍສອງຄົນຂອງສະມາຄົມ ທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ທໍາການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີເຊັ່ນກັນ.