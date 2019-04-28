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ນະ​ຄອນຫຼວງ ຂອງ​ປະ​ເທດ ລີ​ເບຍ ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ ລີ​ເບຍ ທີ່​ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້​ໂດຍ​ສາ​ກົນ ຍິງ​ປືນໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ເມືອງ ເອນ ຊາ​ຣາ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ທ​ຣິ​ໂປ​ລີ, ປະ​ເທດ ລີ​ເບຍ. 25 ເມ​ສາ, 2019.

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ນະ​ຄອນຫຼ​ວງ ທ​ຣິ​ໂປ​ລີ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ ລີ​ເບຍ ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ຂອງ
ວັນເສົາວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ນາຍພົນ ຄາລີຟາ ຮັຟຕາ
ກັບ ລັດຖະບານຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ໄດ້ສືບຕໍ່ການຕໍ່
ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນນະຄອນຫຼວງດັ່ງກ່າວ.

ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ນາງ ເຮ​ເຕີ ເມີ​ດັອກ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທ​ຣິ​ໂປ​ລີ ວ່າ
ການໂຈມຕີປາກົດວ່າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢູ່ໃກ້ກັບສະໜາມບິນຂອງນະ
ຄອນຫຼວງນັ້ນ. ນາງໄດ້ກ່າວວ່າສາມາດໄດ້ຍິນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼາຍລຳໃນຂົງເຂດ
ນັ້ນ ພ້ອມກັບລະເບີດແຕກ 4 ຫາ 6 ຄັ້ງ.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ມີ​ຢ່າ​ງ​ໜ້ອຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​
ນັ້ນ.

ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ເອົາ​ວິ​ດີ​ໂອ​ລົງ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົນ ເຊິ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ໄດ້​ຖ່າຍ​ເອົາ​
ການໂຈມຕີຕ່າງໆຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ລີ​ເບຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ນາຍ​ພົນ ຮັ​ຟ​ຕາ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຍຶດ​ເອົາ
ນະຄອນຫຼວງ ທຣິໂປລີ ຈາກລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟາເຢັສ ອາລ-
ຊາຣາຈ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກສາກົນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນຕົ້ນ
ເດືອນເມສານີ້, ນະຄອນຫຼວງ ທຣິໂປລີ ແມ່ນໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການໂຈມຕີ
ທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ເຊື່ອວ່າຈາກເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ.

ການ​ຕໍ່​ສູ້​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ໃນ​ປະ​ເທດ ລີ​ເບຍ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ
ແລະ ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວມີອັນຕະລາຍຢ່າງຍິ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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