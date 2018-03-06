ນັກປະດິດຄິດສ້າງຊາວອັງກິດ ທ່ານທຣີວໍ ເບລິສ (Trevor Baylis) ທີ່ປະດິດ ວິທະຍຸທີ່
ໃຊ້ລົມປັ່ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຮວມອາຍຸໄດ້ 80 ປີ.
ພວກທີ່ສະໜິດສະໜົມທ່ານ ກ່າວວ່າ ທ່ານເບລິສ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫລັງຈາກໄດ້ລົ້ມປ່ວຍມາ
ເປັນເວລາດົນນານ.
ທ່ານ ເບລິສ ໄດ້ສ້າງວິທະຍຸເບເຈັນ (BayGen) ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຫັນລາຍການໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດ ຂອງໂຣກເອດສ໌ ໃນອາຟຣິກາແລະ
ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສຳລັບຊ່ອຍຊີວິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ບໍ່ມີໄຟ
ຟ້າໃຊ້ແລະ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຊື້ຖ່ານໄຟສາຍໃຊ້ໄດ້ນັ້ນ.
ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈ ຈາກເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນສຽງແບບເກົ່າໆ ວິທະຍຸທີ່ປັ່ນດ້ວຍກະແສ
ລົມ ກໍຈະສາມາດຮັບເຄື່ອງປັ່ນພາຍໃນ ຊຶ່ງສາມາດທົດແທນການໃຊ້ຖ່ານໄຟສາຍ ຫຼືບໍ່
ກໍກະແສໄຟຟ້າໄດ້. ການປະດິດຄິດສ້າງນີ້ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ສ້າງຊື່ສຽງ ຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ
ໃຫ້ແກ່ທ່ານເບລິສ.
ວິທະຍຸຮຸ້ນທຳອິດນັ້ນ ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ປະມານ 14 ນາທີ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະໂຮງງານ
ເຮັດວິທະຍຸດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທີ່ອາຟຮິກາໃຕ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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