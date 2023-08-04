ມີ 108 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ ຢູ່ທີ່ງານລູກເສືອໂລກ ໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ມີຢ່າງໜ້ອຍ 108 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຍ້ອນອາການປ່ວຍທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນ ຢູ່ຄ້າຍເຍົາວະຊົນໂລກ ແຈມໂບຣີ ຫຼື World Scout Jamboree ໂດຍຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊິ່ງເປັນລະດູຮ້ອນອັນນຶ່ງທີ່ມີຄວາມ ຮ້ອນສູງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີ. ໄມໂຄລ ບຣາວ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຜູ້ທີ່ມີອາການປ່ວຍຍ້ອນອາກາດຮ້ອນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຫາຍດີໝົດແລ້ວ, ແຕ່ ກໍມີຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ ທີ່ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍປະຈຳສະໜາມ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນພະຫັດວານນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຢູ່ ໃນເຫດການ.
ທ່ານຊ໋ອຍ ຊັງ ແຮັງ (Choi Chang Haeng), ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງຄ້າຍເຍົາວະຊົນແຈມໂບຣີ (Jamboree) ກ່າວວ່າ:
“ເພື່ອກະກຽມສໍາລັບຄົນປ່ວຍທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນນັ້ນເພີ້ມອີກ, ພວກເຮົກໍາລັງຕິດຕັ້ງ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫລືແອເຢັນ ເພີ້ມຕື່ມ 5 ໜ່ວຍຢູ່ໃນຄລີນິກສູນກາງແຫ່ງນີ້. ມັນກໍມີ ແອເຢັນຫຼາຍໜ່ວຍກຽມໄວ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ຫຼາຍກວ່ານີ້ ໃນເມື່ອມີຄວາມຮ້ອນແບບນີ້.”
ຄະນະກໍາມະການ ທີ່ວາງແຜນວ່າຈະດໍາເນີນວຽກງານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ມີການເພີ້ມພະ ນັກງານທາງດ້ານການແພດຂຶ້ນຫຼາຍສິບຄົນ ເພື່ອກະກຽມສໍາລັບເຫດການສຸກເສີນ ຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ, ໂດຍຍັງບໍ່ມີການຢືນຢັນກ່ຽວກັບອາຍຸ ແລະຂໍ້ມູນຕົວອື່ນໆຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໃນພິທີເປີດຄ້າຍເຍົາວະຊົນ Jamboree ໃນຕອນແລງວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ດຶງດູດເອົາເຍົາວະຊົນເຂົ້າມາຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນ ພວກໄວລຸ້ນ ເພື່ອເຂົ້າມາຕັ້ງແຄັມຢູ່ເທິງເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ພູນຂຶ້ນມາຈາກທະເລ, ໃນເມືອງ ບູອັນ (Buan) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ໃນອາທິດນີ້, ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເພີ້ມການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນ ອົບເອົ້າ ໄປສູ່ລະດັບຄວາມຮ້ອນໃນຈຸດ “ຮ້າຍແຮງ” ທີ່ສຸດເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນຮອບ 4 ປີ ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມມີການຂຶ້ນລົງລະຫວ່າງ 33 ຫາ 38 ອົງສາແຊລຊຽສ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກ ອາການປ່ວຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮ້ອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ, ລວມທັງສອງຄົນທີ່ເສຍຊີວິດໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້.