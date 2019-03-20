ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ ຈັດໃຫ້ເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ເປັນເມືອງອັນດັບ 1 ທີ່
ຊາວຕ່າງຊາດຢາກຈະເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະທຳມະຊາດ
ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປີ 2019 ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
The Wanderlust Magazine ວາລະສານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລະດັບແນວໜ້າຂອງ
ໂລກໃນປະເທດອັງກິດ ສະເໜີລາຍງານການຈັດອັນດັບເມືອງທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມປະ
ຈຳປີ 2019 ວ່າເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນເມືອງຍອດນິຍົມ
ອັນດັບທີ 1 ທີ່ສະມາຊິກຂອງວາລະສານ Wanderlust ໃນທົ່ວໂລກຢາກຈະເດີນທາງ
ມາທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍປັດໃຈທີ່ດຶງດູດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດຢາກຈະເດີນທາງມາ
ທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫຼວງພະບາງ ກໍຄືການຮັກສາໄດ້ໃນວັດທະນະທຳ ແລະ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຮວມທັງຍັງມີທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໂດຍສະມາຊິກວາລະສານ Wanderlust ໄດ້ໃຫ້ຄວາມນິຍົມທີ່ມີຕໍ່ເມືອງມໍລະ
ດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ທີ່ລະດັບ 95.25 ເປີເຊັນ ຕິດຕາມດ້ວຍເມືອງ Granada ແລະ
ເມືອງ Seville ໃນປະເທດສະເປນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ທີ່ລະດັບ 94.78 ເປີເຊັນ
ແລະ 94.62 ເປີເຊັນ ສ່ວນເມືອງ Kyoto ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ລະດັບ
93.56 ເປີເຊັນ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 7 ແລະເມືອງອື່ນໆໃນພາກພື້ນເອເຊຍດ້ວຍກັນ
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນ 10 ອັນດັບເມືອງ ຍອດນິຍົມໃນປີ 2019 ນີ້ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ໂດຍໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ 755,000 ກວ່າຄົນທີ່ເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງ
ມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໃນນີ້ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ 550,000 ກວ່າ
ຄົນ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍເກີນກວ່າ 15 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017.
ແລະເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີລາຍຮັບຄິດເປັນ
ມູນຄ່າເກີນກວ່າ 200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສ່ວນ
ໃນປີ 2019 ກໍຄາດໝາຍວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 8 ແສນຄົນທີ່ຈະເດີນທາງ
ມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໃນນີ້ຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງ
ຊາດຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນຄົນ ແລະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເກີນກວ່າ 210 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ.
ໂດຍປັດໄຈທີ່ດຶງດູດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກ
ຫຼວງພະບາງເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ກໍຄືການທີ່ຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງຍັງຮັກສາໄດ້ທັງວັດ
ທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີ ວິຖີຊີວິດດັ່ງເດີມ ປະຫວັດສາດ ແລະທຳມະຊາດອັນສວຍ
ງາມ ທັງຍັງສາມາດປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ ທີ່ຕົກລົງໄວ້ກັບ ອົງການ UNESCO
ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກໄດ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດເຊັ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະບູລະ
ນະສ້ອມແປງເຮືອນ ອາຄານ ວັດ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຮີດຄອງ
ອັນດີງາມ ແລະສິ່ງດັ່ງເດີມທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ທັງນີ້ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 4 ຍຸດທະສາດເພື່ອຮັກສາເມືອງມໍລະດົກ
ໂລກຫຼວງພະບາງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການເປັນອຸດທະຍານທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ເປັນເມືອງໜ້າ
ຢູ່ ໜ້າປະທັບໃຈ ແລະມີສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ ການເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວໃນດ້ານ
ວັດທະນະທຳ ປະຫວັດສາດ ແລະທຳມະຊາດ ການເປັນສູນກາງການສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ
ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ແລະການລະດົມທຶນເພື່ອການພັດ
ທະນາ ແລະອະນຸລັກມໍລະດົກໂລກຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ UNESCO ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນດັ່ງທີ່ທ່ານວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ເຈົ້າແຂວງຫຼວພະບາງ ແລະປະທານຄະນະ
ກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ ມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ເພື່ອສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າຂອງມໍລະດົກໂລກ ໃຫ້ຄົງຢູ່
ກັບຊາວຫຼວງພະບາງ ຕະຫຼອດໄປນັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ 4
ຍຸດທະສາດເພື່ອບໍລິຫານໃນການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຍືນ
ຍົງຕ້ອງໄດ້ປົກປັກຮັກສາໃຫ້ເປັນເມືອງມໍລະດົກຕະຫຼອດໄປ ອັນໄດ້ທີ່ເປັນອຸປະ
ສັກພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.
ທັງນີ້ໂດຍທ່ານສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ ຢືນຢັນວ່າພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຫຼວງ ພະບາງກຳລັງປະ
ເຊີນບັນຫາໃນຫຼາຍດ້ານໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບກອງທຶນທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້
ຕາມແຜນການມທີ່ວາງໄວ້ ທັງຍັງມີການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ໃນນີ້ລວມເຖິງການລັກ
ເອົາພະພຸດທະຮູບເກົ່າແກ່ໄປເຖິງ 34 ອົງ ແລະການນຳໃຊ້ສັນຍາລັກປູ່ເຍີ-ຍ່າເຍີ ຢ່າງ
ບໍ່ເໝາະສົມ ດ້ວຍການຳເອົາຫົວຂອງປູ່ເຍີ-ຍ່າເຍີ ມາເປັນແບບການປະດັບຢູ່ໜ້າເອິກ
ຂອງຜູ້ຍິງໃນວົງການ ແຟຊັນ ຈຶ່ງຖືເປັນການບໍ່ເຄົາລົບຕໍ່ສິ່ງສັກສິດທີ່ຊາວຫຼວງພະບາງ
ການກາບໄຫວ້ບູຊານັ້ນເອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ