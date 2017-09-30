ການເດີນທາງ ດ້ວຍຈະຫຼວດ ແຕ່ນິວຢອກ ຫາ ໂຕກຽວ ຈະໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ແທ້ບໍ?

ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ທີ່ເປັນນັກນະວັດຕະກຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ Elon Musk ໄດ້ເປີດ
ເຜີຍແຜນທີ່ຈະສ້າງຈະຫລວດຊະນິດໃໝ່ ຊຶ່ງຈະອຳນວຍໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງຈາກ
ທະວີບນຶ່ງ ໄປຫາອີກທະວີບນຶ່ງ ພາຍໃນເວລາປະມານ 30 ນາທີ.
ຢູ່ໃນການສະເໜີ ທີ່ເມືອງ Adelaide ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ
Musk ໄດ້ສະແດງຮູບພາບວິດີໂອ ຂອງຈະຫລວດທີ່ຂຶ້ນຈາກ ນະຄອນ New York
ແລະໄປລົງຢູ່ຫລາຍໆແຫ່ງອ້ອມໂລກ ຮວມທັງນະຄອນ Tokyo ແລະ Shanghai.
ທ່ານກ່າວວ່າ ການເດີນທາງຈາກນະຄອນ New York ຫາ Shanghai ຈະສາມາດ
ໃຊ້ເວລາ ໃນ 39 ນາທີ ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງຈາກ Bangkok ໄປຫາ Dubai ຈະໃຊ້ເວ
ລາ 27 ນາທີແລະຈາກ Tokyo ໄປຫາ Delhi ຈະໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມ
ວ່າ ລາຄາຂອງບ່ອນນັ່ງ ຈະປະມານ ລາຄາດຽວກັນ ຂອງຊັ້ນທຳມະດາ ຢູ່ໃນເຮືອບິນ.
ທ່ານ Musk ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບໍ່ມີອາກາດຢູ່ນອກບັນຍາກາດຂອງໂລກ ທີ່ຈະລົບ
ກວນເວລາເດີນທາງແລະກ່າວວ່າ ເວລາໃດທ່ານຢູ່ກາຍຊັ້ນເທິງຂອງບັນ ຍາກາດ
“ມັນຈະລະອຽດຄືດັ່ງກັບໄໝ ບໍ່ມີຄື້ນຟອງລົບກວນ ບໍ່ມີຫຍັງໝົດ.”
ທ່ານ Musk ກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາຫາກສ້າງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ໄປດວງເດືອນ ແລະດາວ
ພະອັງຄານ ແລະເປັນຫຍັງບໍ່ໄປຫາບ່ອນອື່ນໆຢູ່ໃນໂລກນຳ.”
ທ່ານ Musk ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະບໍລິຫານບໍລິສັດ SpaceX ພ້ອມດ້ວຍບໍລິສັດລົດໄຟຟ້າ
ຫລູຫລາ Tesla ໄດ້ມີແຜນມາດົນນານແລ້ວທີ່ຈະສ້າງຈະຫລວດເດີນ ທາງໄປດາວ
ພະອັງຄານ.
ທ່ານ Musk ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດ SpaceX ວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທາງເທື່ອທຳອິດໄປດາວ
ພະອັງຄານໃນປີ 2022 ເພື່ອນຳພາເອົາພຽງແຕ່ເຄື່ອງຂອງໃນການປະຕິບັດງານທີ່ສຳ
ຄັນ ເພື່ອຊອກຫາແຫລ່ງນໍ້າທີ່ດີສຸດຢູ່ເທິງດາວດັ່ງກ່າວ. ການປະຕິບັດງານນີ້ ຈະຕິດ
ຕາມມາດ້ວຍການສົ່ງຍານອະວະກາດທີ່ມີມະນຸດເທື່ອທຳອິດ ຂຶ້ນໄປເທິງດາວພະອັງ
ຄານໃນປິ 2024 ແລະທ່ານກ່າວວ່າ ທາງບໍລິສັດໄດ້ແນໃສ່ຈະເລີ້ມການສ້າງຍານ
ອະວະກາດລຳທຳອິດ ໃນໄລຍະຢູ່ໃນຫົກຫາເກົ້າເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້.
ທ່ານ Musk ກ່າວວ່າ ຖ້ຽວບິນອະວະກາດ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເດີນທາງຈາກທະວີບນຶ່ງ
ໄປຫາທະອີກວີບນຶ່ງ ອາດສາມາດຊ່ວຍໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການສົ່ງຍານອະວະກາດໄປຍັງ
ດາວພະອັງຄານໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.
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