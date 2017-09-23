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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ອາດນຳໃຊ້ ລະບຽບຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງ ສະບັບໃໝ່

As Part of the Travel Ban Expires, New Restrictions Loom
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ລິງໂດຍກົງ

ສະຫະລັດ ກຳລັງພິຈາລະນາວ່າ ໃຜແດ່ສາມາດເຂົ້າປະເທດໄດ້ ໃນກົດລະບຽບໃໝ່ ທີ່ອາດເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້.

ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ກະຊວງຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພພາຍໃນ​ຂອງສະຫະລັດ ​ໄດ້​ສະ
​ເໜີ​ຕໍ່​ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ​ທຣໍາ ກ່ຽວ​ກັບ ​ມາດຕະຖານ​ໃໝ່​ສຳລັບ​ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ
​ແລະຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ທີ່ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍເ​ຂົ້າ​ປະ​ເທດ.

​ໂດຍ​ມີ​ເວລາ​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່ ​ບໍ່​ຮອດ​ສອງ​ມື້​ເຕັມ ກ່ອນທີ່​ການ​ຈຳກັດ​ຊົ່ວຄາວ​ ສຳລັບ​ພວກ​
ນັກ​ເດີນທາງ​ຈາກຫົກ​ປະ​ເທດຊຶ່ງສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ໝົດ​ອາຍຸ​
ລົງ ​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ປະກາດ​ການ​ຕັດ ສິນ​ໃຈ​ ຂອງ​
ທ່ານ​ເທື່ອ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍກວ້າ​ງຂວາງດັ່ງກ່າວຊຶ່ງ​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ຈາກ​ປະທາ
ນາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ເພື່ອໃຫ້​ທົບ​ທ​ວນຄືນ​ມາດຕະຖານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ​ໃນອັນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ
ຂັ້ນຕອນ​ການ “ກວດ​ສອບ” ນັ້ນ.

ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂທລະ​ສັບ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ​ແລະ​ຈາກ​ສາມ​ຫ້ອງການ​ລັດຖະບານ​ກາງ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ ບອກວ່າ ​
ມີ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ ຫລື​ຊື່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມມາດຕະຖານ​ໃໝ່ ​ເຖິງ​ແມ່ນ
​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຫາລື​ກັນມາໄດ້ຫລາຍ​ອາທິດແລ້ວກັບ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ.

ທ່ານ Miles Taylor ທີ່​ປຶ​ກສາ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ສະ
ຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ “ທຸກໆ​ປະ​ເທດຢູ່​ໃນ​ໂລກ ​ໄດ້​ຖືກ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫລັກການ​ໃໝ່
ດັ່ງກ່າວ.”

ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ກຳລັງມາເຖິງ ສະໜາມບິນສາກົນ Washington Dulles ໃນລັດ Virginia.
ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ກຳລັງມາເຖິງ ສະໜາມບິນສາກົນ Washington Dulles ໃນລັດ Virginia.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ທີ່​ຈະ​ອະທິບາຍຢ່າງ​ເປັນ​ການສະ​ເພາະ​ກ່ຽວ​ກັບ ກົດ​ລະ
ບຽບ​ທີ່ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ ​ແຕ່ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມາດຕະຖານ​ໃໝ່​ວ່າ ​ພົວພັນ​ກັບ
​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ຂອງ​ບັດປະຈຳຕົວ ​ແລະ​ບັນດາ​ປ​ະ​ເທດທີ່ “ມີ​ບົດ ບາດ​ຮ່ວມກັນ” ໃນ​ການ
ແບ່ງ​ເປັນຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ບໍ່​ສາມາດ​ຈະ​ໃຫ້​ກຳນົດ​ເວລາ​ວ່າ ເວລາ​ໃດ​ປະທານາທິບໍດີຈຶ່ງຈະ​ປະກາດ
​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ຈະໄດ້​ຮັບຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ​ມາດ​ຕະ
ການໆ​ລົງ​ໂທດ​ໃດໆ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ໃນ​ການ ​ບໍ່ສາມາດ​ປະຕິບັດ​ຕາມມາດຕະ
ຖານ​ດັ່ງກ່າວ.

ພວກປະທ້ວງພາກັນຖືປ້າຍປະທ້ວງ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຢູ່ນອກສານ ທີ່ນະຄອນ Seattle.
ພວກປະທ້ວງພາກັນຖືປ້າຍປະທ້ວງ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຢູ່ນອກສານ ທີ່ນະຄອນ Seattle.

ທ່ານ Jonathan Hoffman ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ​ວ່າການ ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​
ຮັບຜິດ​ຊອບກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ປະຊາສຳພັນ ກ່າວ​ວ່າ “ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຈະ​ຄໍ້າປະກັນ
​ວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ເດີນທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນສະ​ຫະລັດ ຈະ​ຖືກ​ກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ ​ແລະ​ພວກ
​ທີ່​ບໍ່​ສົມ​ຄວນມາ​ທີ່​ນີ້ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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